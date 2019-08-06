Впервые в павильоне «МурманЭКСПО» состоится «Школьная ярмарка»

Во время её работы можно не только приобрести все необходимые школьные принадлежности, но и записать детей в кружки и секции.

Теперь, чтобы собрать ребёнка к школе, не нужно объезжать весь город и бегать от магазина к магазину. Школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары - всё это будет собрано на ярмарке в павильоне «МурманЭКСПО».

Про родителей и педагогов организаторы выставки-продажи тоже не забыли: участники представят широкий ассортимент деловой одежды, изделий из кожи и аксессуаров. В «МурманЭКСПО» посетителей ждёт не только шопинг, но и много творческих мастер-классов от центров дополнительного образования. Здесь же можно будет записаться в различные кружки и секции, например, на танцы.

«Школьная ярмарка» будет работать с 23 августа по 1 сентября по адресу: г.Мурманск, проспект Кольский 51, павильон «МурманЭКСПО».

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