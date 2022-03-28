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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.22 19:30

Впервые в рамках 87-го Праздника Севера состоялся чемпионат по снежному регби

В чемпионате по снежному регби приняли участие 5 команд: «Северный рубеж» и «Динамо» из Мурманска, «Сборная Северного флота» из Североморска, «Гроза» из Североморска-3, а также «Альбатрос» – команда Кольской флотилии разнородных сил из Полярного. Все спортсмены были заряжены на победу. И даже смена погоды – то солнце, то снегопад не могли этому помешать.

Павел Кравцов, председатель Федерации регби Мурманской области: «Мы можем себе позволить играть в любое время. Вы сами знаете, у нас восемь месяцев в году - зима. У нас все привилегии есть для этого».

В Мурманскую область регби пришёл в 2015 году. Успехи спортсмены делают небольшие, но уверенные. Некоторые команды выезжают на соревнования в другие регионы. Но большинство нарабатывают опыт здесь. Например, Андрей Копычев увлекся этим спортом 4 года назад, когда пошёл служить. Подводник признается, что любит заниматься саморазвитием. А регби отлично помогает в этом.

Андрей Копычев, капитан команды «Сборная Северного флота» по регби: «Регби -  тот вид спорт, который соединяет в себе силовые, борьбу и есть элементы рукопашники и футбола».

Самое главное и сложное в этой игре, по мнению Андрея, команда. Она должна быть сплоченной.

С этим согласен и соперник Егор Карташов. Он увлекся регби ещё в школьные времена в Москве. А на службе в Заполярье молодой человек продолжил им заниматься.

Егор Карташов, участник команды «Гроза» по регби: «Мы должны совмещать любые возможности. Если есть желание играть, то мы должны просвещать данный вид спорта. Это лучший вид спорта. Несмотря на то, что на поле, мы как враги. За полем мы все очень хорошие товарищи. Все дружат, общаются друг с другом. У нас очень тёплые отношения у всех».

Снежное регби – официальная дисциплина. Здесь, как и в пляжном варианте, меньше поле и количество игроков ограничено 5-ю в команде.

По итогу чемпионата победителем стала «Сборная Северного флота». «Серебро» завоевал «Северный рубеж», а «бронзу» - «Альбатрос».

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