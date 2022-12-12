Впервые в стенах МАГУ провели Кубок ректора по игре в КВН

Сразиться за звание самых смешных решили 6 команд.

«Мы начинаем КВН» - эта фраза со сцены МАГУ прозвучала впервые за 15 лет. А все потому, что студенты устроили юмористическую битву за Кубок ректора.

6 команд шутили о том, что им близко: жизни студентов, о буднях в общежитии и конечно, учёбе в МАГУ. Для большинства ребят игра в КВН стала новым опытом, поэтому помощь в создании миниатюр им оказывали редакторы региональной лиги. Не остались в стороне и старшие товарищи.

Денис Шалабанов, редактор Мурманской официальной лиги КВН: «Мы не только редакторской группой работали, но и привлекали квнщиков, которые сейчас играют в региональной лиге, чтобы они тоже помогали. Передавали опыт. Помогали немножко с шутками ребятам, с постановкой. У нас целая банда ребят, которые занимаются этим всем. Это очень хорошо. Преемственность поколений».

Главное, что студентов не стали загонять в рамки. Они могли шутить обо всем. Главное, чтобы это было весело.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Мы дали полную творческую свободу нашим студентам. Мы не просматривали их номера. Я вообще считаю, что КВН – зеркало, отражение действительности» И нам - взрослым надо почаще давать студентам возможность в такой творческой свободной форме говорить то, о чём они думают».

Не все ребята были на мурманском КВНе раньше, но зато все знают, какой он Клуб весёлых и находчивых - большой. А это значит, что у них есть понимание того, что за всей этой лёгкостью и юмором кроются серьёзные возможности.

Дмитрий Гуляев, участник команды КВН «50 оттенков истории»: «КВН позволяет поднять определенные проблемы, которые интересуют студентов и других жителей. В юмористическом формате можно привлечь внимание. Иногда можно что-то попросить. Это повод проявить себя. Опять же – это ораторское искусство, умение работать с народом, со сценой».

Максим Караваев, участник команды КВН «МАГУ. Умею. Практикую»: «В Мурманске очень развит КВН, как я знаю. Очень быстро скупают билеты на региональную лигу. КВН сейчас очень популярен, особенно в Мурманске».

Кубок ректора завоевала команда «Канат» факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Второе место у квнщиков из «50 оттенков истории», а третье заняли «Ленивые люди».

Взрослая команда «Я так больше не МАГУ» играла вне конкурса, её участницы уже готовятся к финалу игр Мурманской лиги, который состоится 17 декабря.