Впервые в строительном колледже имени Момота организовали конкурс мастерства для сварщиков АО «Мурманэнергосбыт»

Участникам предстояло пройти два этапа испытаний, чтобы доказать свой профессионализм. И конечно, каждый стремился победить.

Владимир Укропов работает электрогазосварщиком уже 22 года. Признается, трудностей в своей работе не испытывает. Всегда чётко знает, что и где надо сделать. Принять участие в профессиональном конкурсе Владимир решил, чтобы показать мастерство. Для этого ему надо было пройти теоретическую часть – ответить на разные вопросы о работе, а затем выполнить практическую.

Владимир Укропов, электрогазосварщик АО «МЭС»: «Нам надо было сварить изделие – три шва на время. Потом будет оцениваться качество швов».

Андрей Вихренко, заместитель главного инженера, начальник отдела промышленной безопасности АО «МЭС»: «На это выделяется определенное время: на теоретическую часть 20 минут, на практическую – порядка 30 минут».

Конкурс профмастерства среди сварщиков 4-го разряда «Мурманэнергосбыт» проводит впервые. Принять в нём участие решили 15 сотрудников, ещё два студента колледжа Момота, которые только учатся этому ремеслу.

Севастьян Красников, студент 2-го курса по специальности «сварщик» Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Я готовился к этому конкурсу пару недель. Прорабатывал основные швы, соединения. Я не боюсь, мне только интересно».

Севастьян признается, что ещё в школе вдохновился примером друга и тоже решил стать сварщиком. Через год он закончит обучение и пойдёт работать по профессии. Даже уже выбрал место.

Профессия сварщика непростая, но очень востребованная, отмечают сотрудники колледжа.

Юрий Ваталин, заведующий практикой Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Мы и в этом году будем набирать на эту профессию. Как правило, это одна из самых заполненных групп. Мы всегда ждём студентов и приглашаем школьников, чтобы они посмотрели. Надо сказать, что нет звания лучше, чем рабочий человек».

По итогам двух этапов конкурса будут выбраны лучшие электрогазосварщики, которые в качестве награды получат денежную премию.