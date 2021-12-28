Впервые в Заполярье состоялась стратегическая сессия, участие в которой приняли представители двух университетов МАГУ и МГТУ

МАГУ и МГТУ - ведущие вузы Кольского Заполярья, остро конкурирующие между собой на рынке образовательных услуг. Вместе они обучают 3800 студентов очных направлений. Однако своё усердие в привлечении абитуриентов проявляют в основном в Мурманской области, откуда выпускники, медалисты и победители олимпиад стараются уехать на обучение в столичные вузы.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы приняли решение о том, что необходимо поглядеть за горизонт, посмотреть, каким образом мы будем развивать наше высшее образование и по каким трендам мы пойдём».

Кажется, впервые мурманские вузы смотрят не каждый в своё отдельное, а в общее будущее региона.

Анна Попова, и.о. директора проектного офиса «Заполярный Арктический научно-образовательный центр Мурманской области»: «Если ты хочешь успеть – надо бежать очень быстро, если ты бежишь не очень быстро – ты стоишь на месте. Сегодня система высшего образования в стране переживает серьёзную трансформацию. Нам надо очень торопиться, чтобы успевать за теми крупными университетами, которые активно развиваются на территории РФ».

Общая задача образовательных учреждений, областной власти и Заполярного Арктического научно-образовательного центра в наступающем году на 20% увеличить количество обучающихся в регионе. А для этого необходимо составить конкуренцию ведущим вузам страны, используя современные подходы в образовании и научно-исследовательской работе.