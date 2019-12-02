Впервые в Заполярье состоялся большой шахматный турнир памяти контр-адмирала Владимира Воротникова

Шахматный турнир, объединивший 18 команд - любителей интеллектуального вида спорта разных возрастов, посвященный памяти офицера, командира подводной лодки, контр-адмирала Владимира Воротникова можно назвать событием международного значения. За баталиями пристально следили не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

«Команды представлены из спецуправления МЧС России, из ГУ МЧС России по МО, дивизии кораблей СФ, Кольской флотилии, нахимовцев, - рассказывает Василий Порошин, главный судья соревнований. - Нахимовское военно-морское училище Мурманска, Федеральная служба нацгвардии, крейсер «Кузнецов» , общественная организация «Азербайджан», белорусов «Родина», региональное объединение украинцев, грузинское культурное общество и «Чувашский край».

Турнир организован по инициативе Чувашского культурного общества, к которому уроженец Чувашии, контр-адмирал Владимир Воротников имел непосредственное отношение. «Мы хотим, чтобы такая программа развивалась, чтобы замечательных людей не забывали, ежегодно такие турниры устраивали, - отметил Валерий Осипов, председатель чувашского культурного общества города Мурманска. - Этот турнир объединяет нас всех».

Талантливый командир Владимир Воротников уделял шахматам в подготовке личного состава особое внимание. «Шахматы помогают логически мыслить, рассуждать, делать правильные выводы, - отметил Алексей Пашин, начальник отделения службы войск и безопасности военной службы штаба Кольской флотилии. - Применение оружия того же требует - думать головой».

Среди болельщиков - внук Владимира Воротникова, курсант нахимовского училища, который мечтает пойти по стопам легендарного деда. «Для меня дедушка всегда являлся примером, - рассказывает Всеволод Воротников, внук В.М. Воротникова. – Он родился в Чувашии и всегда хотел стать военным моряком, затем поступил в каспийское училище».

Организаторы надеются, что идея ежегодного турнира будет поддержана и в соревнованиях следующего года участников будет ещё больше.