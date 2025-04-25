Впервые за всю историю проведения акции «Диктант Победы» одной из площадок стала Мурманская областная Дума

Главный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны написали и в большом зале заседаний Мурманской областной Думы.

В этот день его участниками стали не только депутаты, но и члены Молодёжного парламента, регионального отделения «Движения Первых», а также школьники.

Виктория Маркина, ученица школы №5 города Мурманска: «Я никогда до этого не писала «Диктант Победы». Это мой первый раз, и я очень счастлива, что это проходит в Мурманской областной Думе».

По словам ребят, для них это способ не только почтить память ветеранов, но и проверить свои знания в истории, тем более что часть вопросов посвящена вкладу жителей Кольского Заполярья в Великую Победу.

Такое рвение юных северян отметили и члены регионального парламента.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Обязательно нужно повышать свой уровень знаний … Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, историю своего народа».

Для многих эта акция стала традиционной.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы, член фракции партии «Единая Россия»: «Когда ты получаешь информацию о том, что большинство ответов ты ответил верно, то чувствуешь удовлетворение».

Павел Хлопонин, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Знать, чтобы помнить! Это говорит о том, что пока мы помним, память жива».

В этом году для участников диктанта открыли более 300 площадок по всему региону.