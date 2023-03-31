Врач-кардиолог отделения кардиохирургии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Анатолий Трофимов: о влиянии вредных привычек на работу сердца

С 27 марта по 2 апреля 2023 года Министерство здравоохранения РФ объявило неделей отказа от вредных привычек. Их в нашей жизни очень много, ведь шопоголизм и интернет-зависимость тоже можно поставить в этот список…

Однако, мы несколько сузим тему сегодняшнего выпуска программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Анатолий Трофимов, врач-кардиолог отделения кардиохирургии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина, расскажет о тех вредных привычках, которые могут негативно отразиться на работе сердца.

Табак, алкоголь, переедание и малоподвижный образ жизни – это всё то, на что мы обратим внимание во время беседы с гостем программы. Узнаем, что такое индекс массы тела и почему нужно знать объём своей талии. На все вопросы нам ответит врач-кардиолог Анатолий Трофимов.