День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.23 12:00
Врач-кардиолог отделения кардиохирургии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Анатолий Трофимов: о влиянии вредных привычек на работу сердца
С 27 марта по 2 апреля 2023 года Министерство здравоохранения РФ объявило неделей отказа от вредных привычек. Их в нашей жизни очень много, ведь шопоголизм и интернет-зависимость тоже можно поставить в этот список…
Однако, мы несколько сузим тему сегодняшнего выпуска программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Анатолий Трофимов, врач-кардиолог отделения кардиохирургии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина, расскажет о тех вредных привычках, которые могут негативно отразиться на работе сердца.
Табак, алкоголь, переедание и малоподвижный образ жизни – это всё то, на что мы обратим внимание во время беседы с гостем программы. Узнаем, что такое индекс массы тела и почему нужно знать объём своей талии. На все вопросы нам ответит врач-кардиолог Анатолий Трофимов.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
-Скоро в эфире22:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)22:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)23:30Городские хроники (6+)
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