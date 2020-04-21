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Врачам хотят разрешить приватизировать служебную жилплощать
Сенаторы от Мурманской области Татьяна Кусайко и Константин Долгов совместно с другими членами комитета Совета Федерации по социальной политике внесли в Госдуму проект закона, который позволит устранить кадровый дефицит в здравоохранении.
Он позволит местным властям принимать решение о передаче в собственность служебные жилые помещения медицинским работникам при условии, что они отработают в больнице поликлинике или в скорой помощи пять лет с момента приватизации квартиры.
Порядок передачи, если депутаты примут закон, будет определять правительство Российской Федерации.
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