Врачам хотят разрешить приватизировать служебную жилплощать

Сенаторы от Мурманской области Татьяна Кусайко и Константин Долгов совместно с другими членами комитета Совета Федерации по социальной политике внесли в Госдуму проект закона, который позволит устранить кадровый дефицит в здравоохранении.

Он позволит местным властям принимать решение о передаче в собственность служебные жилые помещения медицинским работникам при условии, что они отработают в больнице поликлинике или в скорой помощи пять лет с момента приватизации квартиры.

Порядок передачи, если депутаты примут закон, будет определять правительство Российской Федерации.