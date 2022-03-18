Врачам, которые приезжают из других регионов работать в Ковдор, предоставляют комфортабельное жильё

Это стало возможно благодаря совместной работе правительства Мурманской области, администрации округа и Минерально-химической компании «ЕвроХим».

В Ковдоре врачам и их семьям передают комфортабельные двух- и трёхкомнатные квартиры, с мебелью и бытовой техникой. Первым ключи от нового жилья получил врач-терапевт Алим Ахомготов, приехавший из Кабардино-Балкарии.

Алим Ахомготов, врач-терапевт: : «Квартира очень уютная - трёхкомнатная с евроремонтом. Вся мебель новая. Мы приятно удивлены и постараемся оправдать ваши надежды, принести пользу городу и жителям этого города».

В Ковдоре много лет была нехватка врачей узкой специализации. Для их привлечения из других регионов и поддержки медиков, которые уже работают, запущены дополнительные меры. Теперь врачи востребованных специальностей из ковдорского филиала Мончегорской больницы, получают не только жильё, но и ежемесячную доплату в размере 50 тысяч рублей. И это не всё.

Сергей Сомов, глава Ковдорского округа: «Мы поэтапно ремонтируем и восстанавливаем материально-техническую базу всей ковдорской больницы. Два года ремонтировали главный корпус. Заканчивается ремонт детской поликлиники. Готовим к открытию в перспективе детский дневной стационар. Мы ремонтируем материально-техническую базу, это привлекает врачей. Они, безусловно, должны получить условия для проживания».

Меры поддержки врачам созданы для улучшения качества жизни в регионе, чтобы северянам всегда была доступна медицинская помощь.