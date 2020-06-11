Врачам областной больницы подарят рисунки на стенах
Территория Мурманской областной больницы скоро изменится. Группа художников решила разрисовать стены некоторых отделений медицинского учреждения. Таким образом, авторы решили поблагодарить медиков за самоотверженную работу по борьбе с коронавирусом.
Сюжет небольшого граффити на стене одного из отделений Мурманской областной больницы: два врача на велосипеде, разбрасывающие цветы, похожие на ромашки. Это - первая ласточка большого проекта. Мурманские художники в благодарность за работу докторов решили изменить внешний вид медучреждения. Рисунков будет несколько в разных частях Мурманской областной больницы.
Мария Михайленко, глава представительства Мурманского отделения Союза художников России: «Все рисунки разные. Мы решили, что каждый художник сделает немножечко в своём стиле. Чтобы на территории больницы появились разные островки, под разные вкусы. Поэтому стиль у нас везде отличается. Есть забавный эскиз конструктивистский, который отсылает нас к плакату Лисицкого «Красным клином бей белых». Здесь мы решили, что он будет медициной бить коронавирус. Здесь появится такая стеночка с этим плакатом, адаптированным под тему. Будет большая композиция со скорой, в которой едут супергерои спасать людей. Будет стеночка такого дизайнерского направления, линейного, где будут стилизованные образы врачей».
Проект поддержали и в правительстве Мурманской области. Рисунки помогут украсить скучный вид стен больничных корпусов, уверена профильный министр. Кроме того, главврач медучреждения просил отремонтировать проезжую часть на территории медучреждения. И эта работа тоже идёт.
Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Художники к нам обратились с просьбой, что они хотели поддержать акцию «Спасибо врачам», которая сейчас проходит по всей стране. Они предложили нанести эскизы, а мы подобрали всего лишь место, предложили областную больницу. Здесь достаточно много зданий, которые требуют обновления. Какие-то сейчас ведутся работы по их демонтажу, где-то проходит ремонт. Но мы решили расписать и добавить красок самой областной больнице».
Идея пришлась по нраву и медперсоналу больницы. Красок в нашем северном городе не хватает. А яркие рисунки, уверены медики, добавят позитива и будут вызывать положительные эмоции и у самих работников, и у пациентов.
Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Когда мы видим такие картинки оптимистичные, они, так или иначе, я уже могу сказать не как главный врач, а как просто врач, они у человека вызовут определённые эмоции. И могу предположить, что в 95% случаев это будут положительные эмоции. Это очень необычно. И сейчас у нас в чате, внутреннем чате областной больницы, среди старших медицинских сестёр, работников областной больницы идёт активное обсуждение этих рисунков. И основная масса людей принимает их очень положительно».
Пока закончена лишь одна работа. Остальные - в стадии подготовки стен. Однако ко Дню медицинского работника, 21 июня, художники планируют проект завершить.