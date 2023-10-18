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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.23 19:30

Врачи анестезиологи-реаниматологи отмечают профессиональный праздник

Эти люди ежедневно избавляют пациентов от страданий, облегчают хирургическое вмешательство и следят за состоянием больного в ходе операции.

В Мурманской областной больнице работают четыре отделения анестезиологии-реанимации: общее; нейрохирургическое; инфекционное и кардиослужба. Все врачи данного профиля регулярно проходят обучения и получают знания о новых препаратах, оборудовании в реанимационном деле.

Старший ординатор отделения анестезиологии-реанимации Петр Веремейчук отмечает, что их профессия проще не становится, но безопасней - точно. Есть старые мифы о том, что анестезия сокращает жизнь пациента или ухудшает его здоровье. Сегодня это не соответствует действительности.

Петр Веремейчук, старший ординатор отделения анестезиологии-реанимации Мурманской областной больницы: «Все препараты и технологии сильно ушли вперед. Не 100% безопасны, это всё очень серьёзно. Но все технологии стремятся к тому, чтобы максимально сократить осложнения или вред пациенту. Мы используем очень современные препараты с минимальным токсическим эффектом».

В отделении кардиореанимации областной больницы расположены 11 коек для пациентов с патологиями сердца. По словам специалистов, чаще всего к ним поступают северяне с инфарктами миокарда. Они стабилизируют их состояние, проводят коррекцию. Анестезиологов больные запоминают редко, и спасибо говорят не так часто, как другим врачам.

Мария Маргам, врач анестезиолог-реаниматолог отделения кардиореанимации Мурманской областной больницы: «Мы добро несём в целом. И не за благодарность словесную, а просто внутреннее удовлетворение такое, кайф от того, что мы кого-то спасли. Бывают очень сложные пациенты, за которых бьёшься-бьёшься… А потом всё равно эту битву выигрываешь с ним. И это не имеет значения, потому что понимаешь, что он продолжает жить, любить, мечтать».

Даже в свой профессиональный праздник анестезиологи-реаниматологи находятся на посту. Спасают пациентов, даря новый шанс на счастливую и, главное, здоровую жизнь.

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