Врачи борются за жизнь малыша, выпавшего из окна дома

В мурманскую больницу санавиацией доставлен годовалый ребёнок, выпавший вчера из окна дома на улице Школьная в Ковдоре.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего.

Пока известно, что 14 мая днём ребёнок, находясь дома, выпал из окна своей комнаты. Мальчик остался жив, но получил множественные травмы, его срочно госпитализировали в Ковдорскую больницу, а затем вертолётом доставили в одну из больниц города Мурманска.

В настоящее время состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Напомним, это уже второй случай за последние дни. Ранее в Ковдоре годовалая девочка выпала из окна на улице Комсомольская. Прибывшим из Мурманска врачам спасти малышку не удалось.