Врачи готовы в новогоднюю ночь встречать травмированных земляков

На новогодних каникулах отдохнут все, но не врачи. Медики готовятся к самому настоящему аншлагу: ожидают традиционных новогодних пострадавших.

Новогодние праздники – «полоса препятствий» и серьёзнейших испытаний для человеческого организма. Первыми в зону риска попадают органы пищеварения. В эти дни нередки случаи отравления и обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Связано это в первую очередь с перееданием и несоблюдением диеты. Однако, главный враг трезвого рассудка – алкоголь, который провоцирует гораздо более непредсказуемые последствия. Традиционно в новогоднюю ночь в областную больницу поступает более двухсот человек. Травмы, ожоги и сотрясения мозга в основном происходят после злоупотребления спиртным и из-за пренебрежения к правилам безопасности.

Врачи признаются, что после двух часов ночи начинается самая настоящая вакханалия – люди буквально сходят с ума. Спиртное льётся рекой, салаты уничтожаются килограммами, а после застолья – фейерверки, пьяные разборки и просто неосторожные падения на скользких улицах. Самая распространённая травма - сотрясение мозга.

- К нам поступают чаще горожане с черепно-мозговыми травмами. Количество этих пациентов увеличивается в связи с тем, что новогодние праздники - это не только радость и веселье, но часто непредсказуемое поведение людей, - говорит Сергей Захаров, заведующий отделение нейрореанимации Мурманской областной клинической больницы ми. П.А. Баяндина. - Травмы связаны с тем, что на улице скользко, а человек после застолья не обращает внимания на какие-то нюансы на тротуаре. Поэтому тяжёлые и черепно-мозговые травмы увеличиваются в разы.

В новогоднюю ночь врачам часто приходится спасать пациентов с травмами глаз. В отделении офтальмологии без них не обошёлся ни один Новый год. На праздники сюда поступают пострадавшие с различными механическими повреждениями: ожогами роговиц и сетчатки и даже колотыми ранениями. Специалисты отделения напоминают горожанам о правилах безопасности и о важности их соблюдения. Особенно, когда речь идёт о фейерверках и шампанском.

На протяжении новогодних каникул областная больница будет работать в усиленном режиме. В случае возникновения экстренной ситуации не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно – лучше незамедлительно обратиться к врачу.

Скорая помощь работает так же в усиленном режиме, однако, из-за большого количества пострадавших, тем, кто способен передвигаться самостоятельно, желательно добираться до больницы на такси или общественном транспорте.