Врачи готовы вернуть северянкам женственность и сексуальность после тяжёлых операций

Современная медицина развивается весьма динамично и медикам приходится постоянно учиться, обмениваться опытом. Поэтому в Мурманский областной онкодиспансер пригласили хирургов из Казанской государственной медицинской академии. Приезжие специалисты показали нашим врачам мастер-класс в области реконструкции молочной железы. В прошлом году с этой же целью в Татарстан ездили мурманские врачи.

В Мурманском областном онкологическом диспансере прошёл очередной мастер-класс. Хирурги из Татарстана обменялись опытом со своими заполярными коллегами в области маммопластики.

Современная медицина развивается весьма динамично и медикам приходится постоянно учиться, обмениваться опытом. Поэтому в Мурманский областной онкодиспансер пригласили хирургов из Казанской государственной медицинской академии. Приезжие специалисты показали нашим врачам мастер-класс в области реконструкции молочной железы. В прошлом году с этой же целью в Татарстан ездили мурманские врачи.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «За последние 8 месяцев мы выполнили уже десятки операций, которые направлены на реабилитацию после радикальных хирургических вмешательств по поводу рака молочной железы. Для того чтобы нам изучить все нюансы этих операций, чтобы они приносили максимальный эффект, мы пригласили двух опытнейших докторов из Казани для того, чтобы провести совместные операции, а наши доктора ещё раз убедились, что наша техника выполнения всех манипуляций максимально эффективна».

В зависимости от тяжести течения болезни пациенткам с раком груди нередко приходится проходить через довольно травмирующую операцию. Мастэктомия – процедура удаления либо поражённого участка, либо всей железы целиком. Поскольку грудь для любой женщины – это признак женственности и сексуальности, утрата её в процессе лечения приводит к психологической травме, депрессии и иным ментальным расстройствам. Помимо физиологических и эстетических последствий данная манипуляция часто провоцирует разводы – после операции распадется около 30% семей. Однако современная медицина направлена не только на спасение жизни, но и на восстановление её качества.

Артур Исмагилов, заведующий кафедрой пластической хирургии Казанской государственной медицинской академии: «Если лет 20 назад просто хоть что-то на месте груди удовлетворяло женщину, то сейчас женщина хочет чувствовать себя после реконструкции также, как после любой эстетической хирургии - грудь должна выглядеть не то что как была, а в идеале, чтобы она стала лучше, чем была. Поэтому мы стремимся улучшить эстетические результаты наших операций».

Импланты для этой процедуры используются те же, что и в операциях по увеличению груди. Мурманский областной онкодиспансер применяет продукцию, сделанную в Бразилии. В целом, казанские профессионалы оказались под приятным впечатлением от мастерства и оснащённости своих заполярных коллег.

Хасан Губайдулин, заведующий отделением хирургии Клинического онкологического диспансера Минздрава Республики Татарстан: «Все операции очень технологичные. Есть операции, которые невозможно сделать без хорошего инструментария, без хороших расходных материалов. К сожалению, это и дорого, и сложно, но ваша администрация, я считаю, что, в этом плане работала просто на отлично. Мы много ездим, много помогаем, много обучаем, к себе приглашаем. Я знаю о ситуации во многих диспансерах, хочу сказать, что у вас она даже получше, чем у нас».

И это не удивляет – онкодиспансер не так давно обновил свой парк медицинской техники. Благодаря федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» и нацпроекту «Здоровье» учреждение получило несколько новых томографов и маммографов. Все они могут быть объединены в единую цифровую сеть для получения объёмных и достоверных данных.

Александр Давыденков, заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера: «Эта работа подготовительная, но мы получили хороший результат. ¾ злокачественных новообразований молочной железы мы выявляем в области на ранних стадиях. Это органосохранные операции, а там, где нужно выполнять радикальную мастэктомию – удаление всего органа, начали задумываться, что нужно качество жизни и реабилитация женщин и в социальном плане, и в психологическом – восстановление молочной железы».

Стоит добавить, что реконструкция железы может быть проведена как сразу же, так и спустя некоторое время. Операции выполняются бесплатно, в рамках ОМС.