Врачи и лекарство, которые возвращают детей к жизни

Спинально-мышечная атрофия (СМА) – тяжёлое генетическое заболевание, при котором дети с таким диагнозом ещё несколько лет назад постепенно теряли способность двигаться и дышать. В прошлом году в России был зарегистрирован, способный им помочь, импортный препарат «Спинраза». Лекарство дорогое и требующее пожизненного приёма, обычной семье не потянуть, и тут на помощь пришло государство.

Все дети Мурманской области с диагнозом СМА обеспечены жизненно важным для них препаратом с международным названием «Нусинерсен», больше известный как «Спинраза».

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Препарат помогает выработать в организме тот белок, который нивелирует изменения нервно-дегенеративные в мышцах, которые происходят и предопределяются симптоматикой. Это невозможность сидеть, невозможность самостоятельно без поддержки стоять, если мы говорим о детях, при прогрессировании появляются проблемы с глотанием и даже с дыханием. По сути угрожающее для жизни состояние».

Пока получить такую терапию можно только в 10 городах страны, в их числе Мурманск.

Ольга Казак, врач-невролог Мурманской областной детской клинической больницы: «Раньше, когда мы получали детей с таким диагнозом, это был для них приговор. Несмотря на все усилия родителей, врачей, дети умирали в подростковом возрасте от дыхательной недостаточности, и сделать было ничего нельзя».

«Нусинерсен» дал таким детям шанс. Вводят его один раз в 4 месяца, стоимость одной дозы 8 миллионов рублей. Все расходы берёт на себя государство.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Препарат «Нусинерсен» был зарегистрирован в прошлом году. Мы оперативно по поручению Андрея Чибиса получили его в необходимом количестве. У нас сейчас пятеро детей обеспечены этим препаратом. Его хватит и до конца 2020 года и на начало терапии в 2021 году».

Ребёнок не только не теряет навыки, но и получает новые. Яркий пример – трехлетний пациент детской областной больницы, ножки которого до этого были полностью обездвижены.

Ольга Казак, врач-невролог Мурманской областной детской клинической больницы: «И через 3 дня: «подними, соедини ножки», он их соединил. Зная детей, которых уже нет, а тут за три дня такая динамика. Когда мы сделали вторую инъекцию, ребёнок хорошо переносит процедуры. А когда мы ему вторую инъекции провели, то на обездвиженной руке он стал держать руку – это просто чудо».

А ещё мальчик стал крепко спать – это важный показатель улучшений.

Анна Мудрук, мама маленького пациента Мурманской областной детской больницы: «Как нам диагноз поставили, он не мог нормально спать. Ночью кряхтел постоянно, надо было его перевернуть. Я раз по 20 переворачивала его. А сейчас мы так спим, что аж до 11 часов спим, не просыпаемся, не кряхтим, ничего. Он начал тяжёлые вещи держать, большую машину может в руках выдержать, поднимает ножки. Сейчас будем делать третий укол, потом ещё серия будет. Будет крепчать и ребёнок».

Отметим, что вводят «Спинразу» через спинной мозг, процедура эта сложная и требует от врача серьёзных навыков.