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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.23 19:30

Врачи из Санкт-Петербурга и Мурманска обмениваются опытом по проведению сложных операций

В Мурманскую областную клиническую больницу приехали врачи из Санкт-Петербурга, чтобы поделиться опытом в сфере травматологии. Гости вместе с местными специалистами проведут сложную операцию.

Экстремальный отдых не только веселый и увлекательный, но и травмоопасный. Например, в Мурманскую областную больницу обратился за помощью пациент, который во время активного досуга повторно получил травму плеча и теперь ему предстоит сложная операция.

Андрей Иванов, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Будет небольшой разрез в области плечевого сустава. При помощи специальных инструментов отсекается клювовидный отросток лопатки, обрабатывается специальным образом и фиксируется на гленоидальную впадину лопатки, для того чтобы создать препятствие для вывиха головки плечевой кости».

Повторное вмешательство в плечевой сустав с использованием только мягких тканей в клинике проходит впервые. Залог успешного результата -  современные методики и профессионалы своего дела. Для обмена опытом в Мурманск приехали коллеги из Санкт-Петербурга.

Сергей Доколин, старший научный сотрудник Исследовательского центра травматологии и ортопедии Р.Р. Вредена, г. Санкт-Петербург: «Эта операция объёмная. Это связано с тем, что мы дадим суставу плечевому последний шанс обойтись без протезирования. Он уже достаточно изношен, в достаточной степени страдает. Нужна операция не только по поводу вывихов повторяющихся, но и по поводу восстановления важных сухожилий для плечевого сустава, которые очень сильно влияют на его функции. Попробуем это сделать одномоментно и в одном действии. Если нам это удастся, то человек избежит замены плечевого сустава».

Специалисты из города на Неве отмечают, что постоянно на связи с нашими врачами и при необходимости каждая сторона готова прийти на помощь друг другу.

Сергей Доколин, старший научный сотрудник Исследовательского центра травматологии и ортопедии Р.Р. Вредена, г. Санкт-Петербург: «Отличные хирурги, отличные возможности операционной. Я ещё раз повторюсь, что не в качестве наставников, а в качестве обмена опыта и поддержки друг друга, поэтому мы проводим операцию и общаемся всегда с удовольствием с коллективом мурманских докторов».

Медицинское вмешательство не защищает от ударов и травм, поэтому пациенту после делительного восстановления придётся более тщательно следить за своим здоровьем и беречь себя, иначе в следующий раз будет не обойтись без эндопротезирования суставов, подчеркивают специалисты.

 

Комментарии

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Последние комментарии

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26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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