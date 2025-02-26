Врачи Мурманского областного перинатального центра дарят жизнь юным северянам

Каждый день в Мурманской области на свет появляется десятки детей. Но ещё совсем недавно женщин с серьёзными акушерскими диагнозами отправляли в федеральные клиники. Сейчас, благодаря упорной работе врачей перинатального центра, будущие матери даже с самыми сложными показаниями могут рожать в Мурманске.

Появление нового человека на свет – это всегда чудо. Однако статистика упорно твердит, что далеко не все роды проходят легко. Особенно это касается родов с осложнениями. При неправильном ведении они представляют угрозу здоровью и жизни как матери, так и ребёнка. Поэтому очень важно проходить регулярные осмотры и соблюдать рекомендации врачей.

Так и поступила Мария Белкина, готовящаяся стать матерью в третий раз. Обследование в областном перинатальном центре помогло выявить серьёзное нарушение и скорректировать ведение родов.

Мария Белкина, пациентка Мурманского областного перинатального центра: «На втором скрининге, когда было около 20 недель, врач поставил диагноз «полное предлежание плаценты».

Ещё совсем недавно с такими показаниями женщин отправляли рожать в федеральные клиники. Осложнения могут привести и к потере репродуктивной способности. Однако за последние несколько лет ситуация изменилась. Специалистами Мурманского перинатального центра освоено лечение таких случаев. Оно включает в себя многокомпонентную операцию под руководством врачей-гинекологов, анестезиологов и урологов с использованием специальной хирургической техники, аппаратного переливания собственной крови пациентки и длительного наблюдения после. Именно такое вмешательство провели Марии.

Мария Белкина, пациентка Мурманского областного перинатального центра: «Эмоции, конечно, когда ребёнок закричал. Это было, наверное, самое благодатное».

Теперь и с мамой, и малышом Мишей всё в порядке. Поехать домой счастливому семейству разрешили уже на седьмые сутки после операции.

Вслед за ними из перинатального центра также выпишут и вторую девушку с ребёнком, перенесшую эту же операцию.

Арина Новоселова из Кандалакши впервые готовилась стать мамой, поэтому переживаний было немало. Роман, именно так назвали мальчика, появился на свет 21 февраля.

Арина Новоселова, пациентка Мурманского областного перинатального центра: «Операция, наверное, меньше часа шла, может быть, минут сорок. Думала, что будет все сложнее и дольше».

Татьяна Лаврушина, заведующая отделением новорожденных (акушерского физиологического и акушерского обсервационного отделений) перинатального центра ГОБУЗ МОКМЦ: «Детки родились хорошие … Все врачи были готовы к любым родам».

Освоить методику мурманским специалистам помогли коллеги из Видновского перинатального центра. Теперь наши врачи не только сами проводят такие сложные операции, но и передают полученные знания коллегам.

Арлен Чувадар, заведующий отделением патологии беременности перинатального центра ГОБУЗ МОКМЦ: «Мы уже пошли дальше, мы стараемся этот опыт передать другим коллегам … Они должны понимать, что делать в этой ситуации».

Каждая такая операция не только спасает жизнь ребёнка, но и сохраняет здоровье матери. Поэтому распространение этого метода лечения имеет огромное значение для Мурманской области.