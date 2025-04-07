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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.25 19:30

Врачи Мурманского онкологического диспансера провели сложную операцию по удалению рака лёгкого

Все манипуляции проводились под присмотром приглашённых специалистов из НМИЦ онкологии имени Петрова.

В Мурманском онкологическом диспансере состоялась профильная конференция, участники которой обсудили методики выявления и удаления раковых опухолей. Врачи так же провели ряд сложных операций под присмотром специалистов из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова.

Евгений Левченко, руководитель отделения торакальной онкологии НМИЦ онкологии им. Петрова: «Конференция, прежде всего, с практическим уклоном, направлена на освоение новых технологий, которые уже освоены в институте онкологии им. Петрова. А сейчас идёт, так скажем, транспозиция этих технологий на местах, чтобы ими овладели специалисты на местах новыми технологиями. Чтобы уровень оказания онкологической помощи в Мурманском онкологическом диспансере соответствовал всем стандартам».

Мурманские медики осваивают тороко-лапороскопические, эндоскопические и другие технологии. Так они смогут более точно определять месторасположение лимфоузлов, вести реконструктивно-пластические операции, а также это позволит удалять лишь небольшую часть слизистой органа без рисков рецидива.

Александр Давыденков, главный внештатный онколог Мурманской области, заместитель главного врача по лечебной работе ГОБУЗ «Мурманский областной клинический диспансер»: «Мы все это перерабатываем на практическом поле, а сегодня работа в операционных. Наши врачи будут непосредственно со светилами мировыми работать, учиться, подскажут что-то нам, какой инструментарий, может быть, не хватает, какие-то ещё дополнительно опции нужны, чтобы всё качественно сделать».

Одна из операций - бронхоангиопластка пациенту с раком лёгких. Здесь важно чётко и правильно выполнять все этапы удаления опухоли.

Кирилл Михайлов, заведующий отделением торакальной онкологии и опухолей кожи, головы и шеи Мурманского областного онкологического диспансера: «Данная сложная операция, прежде всего, направлена на то, чтобы сохранить жизнеспособность по максимуму лёгочной ткани, минимизировать какие-то аспекты нашего оперативного вмешательства, чтобы более гладко протекал этап реабилитации и, безусловно, чтобы не терялся онкологический принцип проведения оперативного вмешательства. А это, прежде всего, то, что стоит у нас во главе».

В Мурманске это уже 6 конференция, направленная на улучшение качества операций и жизни пациентов с онкодиагнозами. Следующая состоится в сентябре.

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