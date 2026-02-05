Врачи Мурманской областной больницы имени Баяндина успешно проводят сложные операции на жизненно важных органах северян

В Мурманской областной больнице имени Баяндина ежедневно проводят операции на одном из самых жизненно важных органов. Журналистам «Арктик-ТВ» удалось побывать на хирургическом вмешательстве по резекции лёгкого.

При данной медицинской манипуляции удаляется пораженный болезнью участок лёгочной ткани. Цель операции - остановить заболевание и сохранить как можно больше здоровой части органа.

Существует два основных метода резекции лёгкого – торакотомия, классический вариант, когда хирург делает разрез грудной клетки, и торакоскопия, когда через несколько небольших проколов врач управляет инструментами с помощью видеокамеры, которая выводит изображение на экран. Способ вмешательства определяется в зависимости от диагноза, состояния здоровья пациента и его возраста.

В региональной больнице прооперировали пациентку с инфильтратом в правом легком. Ей удалили одну треть от доли органа.

Длительность восстановления здоровья пациента зависит от техники и объёма операции, например, при торакотомии — около 3 недель, при торакоскопической методике — от 10 до 14 дней.