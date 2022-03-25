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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.22 19:30

Врачи Мурманской областной больницы освоили новые методики лечение варикоза

Отделение сосудистой хирургии Мурманской областной больницы освоило новые методики лечения варикоза. Варикозное расширение вен – недуг, поражающий сосуды, как правило, нижних конечностей. Само по себе заболевание не так опасно, однако, оно может привести к сильным болям в ногах, а в долгосрочной перспективе – к флебитам, тромбам и трофическим язвам.

До недавнего времени с такими поражениями боролись при помощи классической хирургии, однако, методика эндовазальной лазерной коагуляции несколько упрощает процесс лечения.

Арсений Качалов, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Под УЗИ-контролем выполняется пункция поражённой вены, в неё вводится лазерный световод на всё протяжении непосредственно деформированной вены. После этого выполняются инъекции по ходу световода, которые осуществляют обезболивание. Затем постепенно световод извлекается, «заваривая» участок поражённой вены».

Процедура малоинвазивная, для неё требуется всего несколько проколов. Такие операции носят амбулаторный характер, переносятся пациентами гораздо легче, чем традиционное хирургическое вмешательство.

Стоит сказать, что некоторые северяне уже избавились от проблем с венами, получив направление на лечение в поликлиниках по месту жительства.

Любовь Нестерова, пациентка: «Обратилась по месту жительства к своему хирургу, он меня направил в областную больницу на консультацию к сосудистому хирургу, который мне назначил эту операцию. Я пошла обратно к своему хирургу и всё, поставили меня на очередь».

Но не каждому пациенту подойдёт именно такая методика. Операцию традиционную, так и с применением новых технологий, можно проводить на любой стадии заболевания.

Антон Сажинов, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Стадия здесь не имеет никакого значения, можно операцию выполнять и при появлении первых варикозных вен, и при появлении трофических язв. Здесь особой разницы нет. Имеют значение другие факторы, в больше степени анатомические, и на основании ультразвукового исследования, которое делает лечащий врач перед операцией. Он уже определяет оптимальный метод лечения. Лучшая операция это та, которая выполнена действительно профессионалом, а уже профессионал решает, как это сделать».

Методика эндовазальной лазерной коагуляции используется докторами областной больницы с сентября прошлого года. По словам врачей, теперь они могут выполнять около 10 таких операций в месяц.

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