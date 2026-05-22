Врачи Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина осваивают новый аппарат ультразвуковой диагностики

Конференцию по ультразвуковой диагностике и мастер-класс по работе с новым аппаратом провела специалист Элла Пиняева, которая ведёт медицинскую практику и преподает в Москве и Ярославле.

Ультразвуковая эластография – современный метод, который расширяет возможности обычного УЗИ, позволяя оценить эластичность тканей исследуемого органа. Он основан на том, что все ткани, даже патологически измененные, имеют определенный уровень упругости. Узнать о новейшей методике по ультразвуковой диагностике смогли врачи Мурманской области.

Ольга Захарова, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Эластография – это очень важная методика для диагностики онкологических заболеваний».

Заболевания печени – молчаливые, как говорят врачи. Поэтому важно вовремя увидеть изменения и точно поставить диагноз, чтобы оперативно начать лечение и спасти жизнь человека.

Элла Пиняева, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической ультразвуковой и функциональной диагностики факультета усовершенствования врачей (ФУВ) МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского: «На мастер-классе я покажу методику».

Аппарат российского производства и совсем скоро его начнут активно применять в диагностике заболеваний северян.