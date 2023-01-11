Врачи на вес золота, или Где пройти колопроктологию

Журналисты «Арктик-ТВ» посетили Мурманский диагностический центр и узнали про синтез разных поколений.

Кадровый вопрос в медицинских учреждениях последние годы стоит остро. Власти разных уровней внедряют различные меры поддержки для молодых специалистов, чтобы не только повысить интерес к профессии, но и создать комфортные условия труда на новом месте. Но на продуктивность сотрудника помимо материальных благ, также влияет и окружение.

Александр Коваленко, врач-хирург высшей категории, заведующий отделением общей хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Сейчас каждый специалист, который к нам приезжает в Мурманскую область, как говорят, на вес золота. Мы с удовольствием их принимаем, стараемся их обучить всему, что только можно. Опыт есть и знания, и условия, самое главное есть».

По словам заслуженного врача Российской Федерации Александра Коваленко, в регионе есть хорошая материально-техническая база для новоиспеченных сотрудников, а главное, профессионалы своего дела, которые готовы помогать.

Александр Коваленко, врач-хирург высшей категории, заведующий отделением общей хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Самому молодому человеку или молодой девушке, которая решила заниматься специальностью, очень трудно найти правильный путь. Нужно подсказывать, направлять всё время. Своими действиями показать, что делать надо так, тогда они очень быстро растут и остаются очень довольны».

Анастасия Зиновьева, как раз такой пример. Полтора года назад после обучения в Санкт-Петербурге она по личному желанию приехала в Мурманск и сразу заняла вакантную нишу.

Анастасия Зиновьева, врач-колопроктолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Хотела выбрать хирургическую специальность, но какую-то более узкую, комфортную. Выбор пал на колопроктологию, потому что специалистов узких довольно-таки мало. Людей, которые сталкиваются с симптомами колопроктологичексими, пугает то, что они не знают к кому обратиться: то ли к хирургу, то ли, женщины путают, к гинекологу. Конечно, нужен такой специалист, нужно, чтобы люди о нём знали и не боялись прийти на приём.

Сейчас у Анастасии Николаевны свой кабинет, где она принимает пациентов по направлению лечащего врача. Узкий специалист помогает разгрузить работу общей хирургии.

Анастасия Зиновьева, врач-колопроктолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Мы занимаемся непосредственно выявлением, лечением и диагностикой заболеваний толстого кишечника и прямой кишки. Здесь проходит осмотр пациентов и в дальнейшем выявляем группу пациентов, которым нужно оперативное лечение и потом их я направляю в отделение хирургии в областную больницу, где проводится им оперативное лечение».

За время работы на севере врач не разочаровалась в выбранной профессии и медицинском учреждении. Наоборот, больница помогает девушке развиваться в своем направлении.

Анастасия Зиновьева, врач-колопроктолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Я прошла обучение, получила сертификат по ультразвуковой диагностике для того, чтобы в дальнейшем проводить ректальное ультразвуковое исследование. Теперь не только для того, чтобы предстательную железу смотреть как обычно, а чтобы полностью изучать заболевания прямой кишки. Например, как свищи, чтобы изучать ход свищей, чтобы смотреть высоту свищей и также раковые опухоли. Очень важная и актуальная тема».