Врачи-онкологи из Северной столицы приехали в Мурманскую областную больницу, чтобы провести показательную операцию для наших медиков

Они на практике показали, как пользоваться высокотехнологичным оборудованием и поделились методиками, наработанными годами.

Казалось бы, колоноскопия – обычная несложная процедура, но в ней таится множество нюансов, которые стоит учитывать в работе. Об этом и рассказали приезжие врачи-онкологи во время мастер-класса, который состоялся рамках конференции по колоректальному раку.

Олег Ткаченко, заведующий отделением эндоскопии института онкологии имени Петрова. г. Санкт-Петербург: «Хотим провести мастер-класс по рутинной технологии так, как бы мы хотели это видеть по всей стране. То есть, с точки зрения выполнения процедуры, с точки зрения подходов к удалению, даже банально маленьких полипов, потому что здесь есть свои нюансы».

Важно системно подходить к отбору пациентов на процедуру и к самой операции. Ведь некачественное оборудование и плохая подготовка специалиста может пагубно сказаться на дальнейшей профилактической работе с населением.

Алла Залесова, заведующая отделением эндоскопии Мурманской областной больницы: «Очень много приходит пациентов неподготовленных к колоноскопии. У них просто кишечник не готов. Не готовятся. И отношение к колоноскопии отрицательное. Специалисты, которые сейчас проводят, можно сказать, в одиночку в поликлиниках, где одна колоноскопия в неделю, то вы сами понимаете, что такой специалист - он неквалифицированный. Проводит обследование без анестезии, поэтому пациенты все, в основном, идут сюда».

В перспективе – создание в Мурманске единого диагностического центра, где врачи будут набираться знаний, компетенций и опыта.