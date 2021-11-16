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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.21 19:30

Врачи-онкологи Мурманска осваивают ICG-лапароскопию

Рак - это, наверное, самый страшный диагноз для любого человека. Но онкология, как и любая сфера медицины, не стоит на месте. Классическая триада лечения подобных заболеваний - хирургическое вмешательство, лучевая и химиотерапии - сегодня дополнилась новыми методиками и технологиями, среди которых ICG-лапароскопия.

Наталья Емельяненко, онкогинеколог ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «ICG – это аббревиатура препарата, который вводится непосредственно в ткани. За счёт того, что он имеет тропность к лимфатической системе, этот препарат распределяется по лимфатическим узлам, сосудам. Таким образом, у нас есть возможность определить сигнальный или сторожевой лимфоузел, тот, который первый встречается на пути метастазирования заболевания».

Для мурманских врачей-онкологов – это совершенно новый опыт. Раньше за таким лечением пациентам приходилось ездить в крупные города, сейчас же все необходимые манипуляции северные медики проводят в стенах областного онкодиспансера. Применение новой ICG-технологии позволяет точно определять анатомию органов и области, на которых выполняется операция, снижая при этом риск возможных осложнений.

Роман Пономарев, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Применяя эту технологию мы выполняем функционально щадящую, органо-сохранную операцию, это первое. Во-вторых, мы можем избежать ряда осложнений после проведения больших онкологических операций, в-третьих, мы определяем в щадящем варианте распространение опухоли на прилежащие региональные лимфатический узлы, что, опять же важно, потому что сокращается время проведения операции».

Последний фактор играет немаловажную роль, ведь чем короче сама операция, тем меньше пациент находится под наркозом. Плюсы новой технологии очевидны, именно поэтому теперь она будет активно применяться в борьбе с раковыми заболеваниями в Мурманском областном онкодиспансере. 

 

 

Комментарии

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Игорь
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Николай
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макс
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