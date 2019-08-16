Врачи «Пироговки» осваивают новые методики лечения

За последние 20 лет больница имени Пирогова, бывшая Бассейновая больница, в три раза увеличила количество проводимых операций. Во многом «Пироговка» обязана такому скачку в работе заместителю директора по хирургии Александру Зайцеву.

Если ещё 20 лет назад больница была на грани закрытия - в то время в год здесь делали до 1,5 тысячи операций, оборудование буквально ломалось в руках хирургов. То после прихода Александра Зайцева темпы выросли: теперь тут пролечиваются 8 тысяч северян, проводится свыше 5,5 тысячи операций в год, а мурманчане заслужено считают эту больницу лучшей в городе. Ведь тут работает не только команда отличных врачей, весь госпиталь находится под патронажем у федерального министерства. Сейчас тут активно развивается отделение пластической хирургии, а со своей методикой лечения грыж больница вновь намеревается стать дипломантом в конкурсе «100 лучших товаров и услуг».

«Новая методика позволяет минимизировать рецидивы при лечении больших грыж, которые ранее могли неоднократно быть подвержены оперативным вмешательствам и имели негативные последствия, - комментирует Александр Зайцев, заместитель директора Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова по хирургии. - Теперь эта методика у нас внедрена».