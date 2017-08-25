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День за днём с «Арктик-ТВ»25.08.17 19:30

Врачи, рождаемость, отдалённость – болевые точки региона

Как привлечь в регион медицинские кадры, сделать  сферу социального обслуживания конкурентной и поддержать молодые семьи - эти вопросы стали главными на очередном заседании правительства Мурманской области.

Региональный Минздрав представил программу развития здравоохранения до 2020 года. Но без медицинского персонала,  которого пока ещё недостаточно в регионе, сложно представить реальные улучшения в этой сфере. Специалистов в систему регионального здравоохранения будут привлекать  мерами поддержки,  например, сумму подъёмных выплат увеличат более чем в два раза - с 200 тысяч до полумиллиона рублей. В дело активно включаются и муниципалитеты, городские и поселковые власти, которые готовы предоставлять врачам и среднему медицинскому персоналу служебную жилплощадь.

- Действительно, раньше у нас сумма подъёмных была 200 тысяч рублей, но сегодня это не конкурентно, - отмечает Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. – В других субъектах Российской Федерации уже выделяют специалистам–медикам 500 тысяч, а на юге страны подъёмные достигают до миллиона. Посмотрим, как эти меры будут в дальнейшем развиваться.  Я думаю, мы найдём понимание в правительстве Мурманской области, меры соцподдержки будем  постепенно увеличивать. Министерство социального развития после прошлогоднего спада рождаемости в регионе так же делает ставку на меры поддержки. Регулярные выплаты должны стимулировать молодые пары к рождению первого ребёнка. Эти меры, скорее всего, введут уже в будущем году. Министерство активно работает и по привлечению в социальную сферу негосударственных организаций, сейчас в реестре НО 12 таких предприятий.  «Они закрывают те вопросы, которые не решают государственные поставщики услуг, - пояснил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Негосударственные организации являются более мобильными, они могут работать в выходные, праздничные дни, решать востребованные гражданами вопросы.

Ещё один вопрос, который был включён в повестку заседания правительства, касается проблемы обеспечения благополучия и стабильности в ЗАТО г.Островной. Население бывшей военной базы сейчас живёт за счёт нескольких предприятий и благодаря своему уникальному местоположению на побережье Баренцева моря, имеет мало перспектив к развитию, считают руководители муниципалитета.

- В настоящее время, муниципальное образование не может развиваться за счёт бизнеса, за счёт добычи каких-то ископаемых, - констатирует Светлана Богданова, глава администрации муниципального образования ЗАТО г.Островной. -  Я этого сегодня не вижу. Наш муниципалитет – объект, который интересен только военным, возможно, он будет интересен для «СевРАО», так как на нашей территории работает предприятие «СевРАО», которое выполняет государственные заказы.

Именно поэтому в суровый край на побережье Баренцева моря не пускают туристов, которые могли бы приехать в Гремиху ради впечатлений и острых ощущений. Задерживает, какое либо развитие муниципалитета и отсутствие развитой транспортной системы - добраться в ЗАТО можно только морем, а теплоход идёт до Островного в зависимости от погоды от 13 до 18 часов и совершает всего 1-2 рейса в неделю. 

Комментарии

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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