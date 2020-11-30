Врачи скорой помощи приняли за сутки более 700 вызовов

Непростая эпидемиологическая ситуация в регионе повлияла на работу многих организаций. В большей степени возросшую нагрузку почувствовали на себе медики. Тем не менее, скорая и неотложная медицинская помощь оказывается северянам бесперебойно.

700 звонков ежедневно. Именно столько обращений в областную станцию скорой медицинской помощи поступило за сутки. Ни один вызов не остается без внимания. Задача диспетчера - за максимально короткое время понять степень тяжести состояния пациента. На экстренные случаи, такие как ДТП, ножевые ранения, потеря сознания медики приезжают в течение 20 минут. К гражданам без явных признаков угрозы жизни бригада отправляется в порядке очереди.

Нина Разина, заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «В настоящее время среднее время для оказания помощи по неотложной форме 3,5 часа. Мы стараемся максимально быстро приехать. Люди с ДТП, с сердечной недостаточностью обращаются, люди с температурой и пневмонией также вызывают скорую помощь».

При обращении в скорую помощь, какой бы сложной ни была ситуация, прежде всего, важно успокоиться и чётко донести до фельдшера информацию о состоянии пациента и о его местоположении - важна каждая мелочь.

Илона Бунчик, фельдшер Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Во время приёма вызовов ты не только опрашиваешь пациента, но и вслушиваешься в обстановку, которая происходит на заднем плане, из которой о многом можно понять о тяжести состояния пациента и получить достоверные данные по мотиву вызова».

Врач Василий Шмаков, который работает на «скорой» уже 11 лет, говорит, что количество вызовов с осени из-за распространения Ковид-19 увеличилось, но такие нагрузки не критичны.

Василий Шмаков, врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Общее количество вызовов увеличилось, потому что мы выполняем неотложную помощь, которая должна выполняться в поликлинике. А значит, нагрузка чуть выросла».

Специалисты скорой помощи с пониманием относятся к тревогам северян, которые зачастую паникуют при признаках простуды, и всё же призывают не терять голову и критически оценивать ситуацию. Если же вызов бригады неизбежен, то медики просят обращаться по телефонам: 112 или 03.