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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.19 19:30

Врачи собрались на конгресс

В Мурманске состоялся восьмой медицинский конгресс с международным участием, который собрал несколько сотен врачей и научных деятелей. В этом году обменяться опытом с российскими специалистами прибыла детский нейрохирург из Израиля.

Сложно представить, но ещё 80 лет назад человечество только-только начало применять антибиотики для борьбы с различными инфекциями. А сегодня специалисты научились лечить некоторые формы рака, помогать людям с врожденными болезнями. Врачи успешно возвращают к полноценной жизни тех, кто буквально побывал на пороге смерти. Но такой прогресс в области медицины не был бы  возможен без  обмена опытом.

«В жизни врача образование занимает очень важную роль. Считается, что каждые 5 лет знания обновляются практически полностью, - говорит Сергей Агеев, председатель региональной общественной профессиональной организации «Врачебная палата Мурманской области». - Таков темп развития жизни, таков темп развития здравоохранения. Поэтому каждый год руководство Минздрава, врачебная палата организуют врачебную конференцию».

В конференции, организованной в Мурманске,  принимают участие ведущие специалисты. Доктора презентуют коллегам свои исследования, обсуждают научные труды.

«Постепенно география участников у нас увеличивается. В этом году у нас уже иностранные специалисты приехали, будут с лекциями выступать, - рассказал Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Из Израиля доктора приехали. Практическое применение в том, что мы два дня работаем, будут  рассматриваться вопросы по основным направлениям деятельности здравоохранения: и терапия, и педиатрия, и анестезиология, и реанимация, и клиническая лабораторная диагностика. Темы выступающих мы заранее планировали из тех, которые наиболее актуальны для нас сейчас».

Преодолев практически 6 тысяч километров, чтобы поделиться с российскими врачами своим опытом, в Мурманск приехала главный детский нейрохирург Израиля доктор Лиана Адани Бени. Специалист с многолетним стажем уже неоднократно приезжала в Россию, но в конференции, которая проходит в Мурманске, участвует впервые. «Я буду выступать с двумя лекциями, - сообщила Лиана Адани Бени, ведущий консультант по детской нейрохирургии, руководитель клиники педиатрической нейрохирургии (Израиль). - Первая состоит из двух частей, первая часть это том, о чём люди обычно не любят говорить - это насилие над детьми, пренебрежение, синдром детского сотрясения. А это очень важно во всём мире. Вторая часть будет о перинатальных травмах, о детях, с травмами головы».

Иностранный специалист уверена, что российские врачи вполне могут добиться таких же успехов в области медицины, как и израильские коллеги. Особенно в наше время, когда активно начала развиваться телемедицина. Семинар продлиться два дня, на протяжении которых участники обсудят не только врачебные практики, но и поднимут тему развития здравоохранения России.

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