Врачи-урологи Мурманской областной клинической больницы осваивают новые методы диагностики и лечения заболеваний простаты

Врачи-урологи Мурманской областной клинической больницы внедряют новые методы диагностики и лечения заболеваний простаты. Метод фьюжин-биобсии на данный момент самый современный и точный не только в России, но и в мире.

Опухолевые заболевания простаты занимают второе место по распространённости среди мужчин и уступают только раку лёгких. Точные причины возникновения этого вида онкологии врачи назвать не могут. Однако, достоверно известно, что вероятность столкнуться с проблемой увеличивается с возрастом. В среднем этот недуг диагностируют после 60-летнего возраста. Однако утверждение, что более молодые мужчины вне опасности, ошибочно. До последнего времени единственным достоверным способом поставить точный диагноз, была биопсия предстательной железы, однако, процедура эта болезненная и достаточно травматичная. К тому же не всегда удаётся найти очаг с первого раза. Оборудование, которое сейчас поступило в Мурманскую областную больницу, пока применяется только для испытаний. После её освоения она позволит увеличить эффективность диагностики и скорость обследования пациентов.

- Первоначально пациенту проводится или МРТ, или магнитно-резонансная томография, или компьютерная терапия. После этого данные собираются на диск и вставляются в аппарат экспертного класса, который уже в режиме онлайн проводит совмещение программы МРТ с собственной программой ультра-звукового исследования, - рассказывает Дмитрий Тёмкин, главный внештатный специалист-уролог Мурманской области, заведующий урологическим отделением Мурманской областной клинической больницы. - Визуализация очагов опухоли становится намного легче и доступней, поэтому вероятность постановки правильного диагноза увеличивается в разы. Травма, наносимая во время биопсии, уменьшается.

Если по старой методике в больной орган приходилось прокалывать 10, а то и 12 раз, тем самым травмируя его еще больше, то теперь образец для анализа можно взять в разы быстрее. Позволяет это сделать снайперская точность аппарата.

Кроме того аппарат можно применять не только в исследовательских целях, что значительно упрощает сложные операции. Теперь удаление или прижигание образований возможно вести путём мельчайших хирургических надрезов. «Понятно, что новое оборудование можно использовать и для других органов: почек, печени, даже для щитовидной железы, - рассказывает Дмитрий Тёмкин, главный внештатный специалист-уролог Мурманской области, заведующий урологическим отделением Мурманской областной клинической больницы.

Как признаётся главный региональный внештатный специалист-уролог, заведующий урологический отделением областной больницы, приобретение этого аппарата позволит нашим врачам работать на уровне мировых стандартов. Пока такие исследования проводятся только в Москве, на Северо-Западе мы станем первыми. Сейчас специалисты больницы детально изучают новую методику.