Врачи Заполярья подвели итоги трудового года

А также поделились результатами мер, направленных на повышение эффективности работы.

Напомним, в этом году медицинские организации объединились. С октября 9 центральных районных больниц в качестве филиалов стали частью Мурманской областной больницы имени Баяндина.

Татьяна Головань, главный врач Центральной районной больницы ЗАТО г. Североморск: «Теперь любой житель вне зависимости от проживания в Мурманской области будет иметь равную возможность».

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного медицинского центра: «По ряду специалистов вообще исчезло время ожидания … К остальным узким специалистам можно попасть в установленные сроки - в течение двух недель».

Не стоит забывать и о повышении зарплат сотрудников. Хотя сами врачи всё же больше делают упор на новые возможности для пациентов.

Но главная задача, конечно, облегчить приём граждан Заполярья в областной больнице.

Также не забывают и о медицинских работниках, продолжается всеобщее обучение врачей новым видам операций. Уже на следующий год составлен ряд мероприятий в муниципалитетах Мурманской области.