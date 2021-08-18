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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.21 19:30

«Вредненькое» дома едят, а в роддоме мамочки кушают правильно

На недавнем оперативном совещании в правительстве к губернатору через соцсети обратилась жительница Мурманска. По её мнению, в первом роддоме плохо кормят рожениц. По поручению главы региона специалисты Минздрава проверили информацию, которая не подтвердилась. А возмущенная женщина, как оказалось, и вовсе не была пациенткой учреждения.

Все мы питаемся по-разному, в зависимости от вкусовых предпочтений. Но, попадая в больницы, нас кормят согласно специальным диетам. Питание беременных и кормящих женщин в роддомах также рассматривается как лечебное и регламентируется нормативными документами Минздрава с учетом рекомендаций Института питания. Отметим, что кормят рожениц 6 раз в день.

Ольга Логункова, старшая диет-сестра Мурманского областного клинического многопрофильного центра:  «Пища вся свежеприготовленная на пару или щадящим методом – отваривание, запекание, тушение. Потому что всё, что мы едим в обычной жизни – жареное, копченое, соление, крепкие чаи и кофе, в условиях стационара и лечебного питания запрещено».

Поэтому не каждый может оценить такую еду. Даже, несмотря на то, что в ней есть все витамины и минералы,  выдержана суточная калорийность.

Отметим, что в этом году поставщик продуктов питания у роддомов Мурманска поменялся. При разработке нового единого семидневного меню руководители учреждений опирались и на пожелания пациенток.

Ольга Колосова, заместитель главного врача по терапии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Меню утверждается советом по лечебному питанию. Перечень блюд строго лимитирован и утверждён нормативными документами Минздрава России и Институтом диетологии Москвы. Кроме того, утверждены и диетологические карточки».

Диету определяет лечащий врач после осмотра пациентки. Поэтому необходимо её соблюдать, как и остальные наставления специалиста. Лечебное питание помогает организму хорошо перенести беременность и восстановиться после родов. Доставка еды или же передачки из дома - нежелательны.

Елена Артемьева, пациентка родильного дома №1 Мурманска: «Больничную еду здесь я считаю съедобной. Я в Мурманской области лежала ещё в нескольких местах и могу сказать, что здесь она лучше, чем в тех местах, где я была ранее. Не знаю, с чем это связано, может быть, финансирование, но здесь она более разнообразная».

Алена Синявская, пациентка родильного дома №1 Мурманска: «Организму нужно правильное диетическое питание. Его мы здесь и получаем. Дома мы можем позволить себе что-то «вредненькое». Здесь мы кушаем правильно. Естественно, если кто-то захочет что-то приобрести, родственники привозят».

Отметим, что при наличии у пациентов отдельных редких заболеваний, требующих индивидуального подхода в вопросах питания, им составляется индивидуальное меню с учётом особенностей заболевания.

 

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