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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.20 19:30

Временную линию движения поездов запустят к 23 июня, а новый мост построят позже

Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров приехал в Мурманск. Визит не по радостному поводу, но очень важному – решается судьба рухнувшего моста в посёлке Молочный.

Во время рабочей поездки генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом осмотрели место ЧП.

Напомним, 30 мая из-за высоко уровня воды в реке Кола железнодорожный мост на перегоне Кола - Выходной был повреждён, не выдержала одна из опор, а через день во время ремонтных работ один пролёт рухнул.

Делегация проверила, как в данных условиях организованны пассажироперевозки. Теперь поезда уходят не с вокзала Мурманска, а со станции Выходной, на которой попытались организовать для людей более менее подобающие условия: соорудили зал ожиданий и даже сколотили деревянный перрон. Всё делается с учётом актуальных противоэпидемических  требований.

Уже после экскурсии в стенах регионального правительства дело дошло до обсуждения дальнейшей судьбы разрушенного моста и мер по восстановлению железнодорожного сообщения с областным центром.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «У компании есть все необходимые ресурсы. Вместе с подрядчиком по Мурманскому транспортному узлу они смогут оперативно в максимально короткие сроки сделать так, чтобы движение восстановить по резервной ветке в рамках Мурманского транспортного узла. Дата, которую мы сегодня закрепили на штабе, 23 июня».

Параллельно компания «РЖД» будет проводить восстановительные работы на поврежденном мосту. Планируется, что уже в начале октября движение по нему будет восстановлено. Проектировщики составляют план демонтажа частично затопленного сооружения и проектируют новое. Пролёт моста будет  длиной 110 метров – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры.

Олег Белозеров, генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги»: «Более того, движение транспорта по железной дороге пойдёт по малоинтенсивной ветке, но недалеко от городской застройки. И сейчас мы с коллегами будем решать, как предпринять все усилия, чтобы минимизировать для города потери от сложившейся ситуации».

Хоть сейчас запаса топлива и продовольствия в Мурманске в достатке, как рассказал губернатор, есть альтернативная схема доставки необходимых товаров через другие станции. Кроме того, будут созданы условия для грузоотправителей, чтобы не создавать им дополнительную финансовую нагрузку.

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Анатолий К.
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А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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