Время готовиться к паводкам

Северная погода не устает преподносить сюрпризы: то резкое потепление, повсюду лужи, то снова минус - гололедица и образовавшиеся из наледи препятствия, которые и обойти, и объехать трудно. Все это, конечно, добавляет хлопот сотрудникам Управления дорожного хозяйства.

Дорожники борются с последствиями непогоды круглосуточно. За один день с улиц города вывозят около 8-ми тысяч кубометров снега, на линии трудятся более двухсот спецмашин и столько же сотрудников предприятия, которые очищают тротуары и магистрали вручную. Сейчас - особое внимание ливнёвкам.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Пара дней оттепели показали, что пора приступать к паводковым мероприятиям. Сформированы в каждом округе бригады, которые начинают механизированным способом открывать лотки, чистим их до нормативного состояния».

Парк техники УДХ постоянно растёт и обновляется, что помогает значительно повысить эффективность работы.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Недавно получили 26 единиц техники, 20 из них – это щётки на базе трактора МТЗ. Это полноценный трактор, плужно-щеточная техника, которая подметает город. И плюс к ним город пополнился шестью новыми самосвалами, которые в ближайшее время планируем выпустить уже на вывоз снега из города».

Важно, что большинство машин легко трансформируются под любой сезон работы, использовать их можно круглогодично.