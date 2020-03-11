Политики увязли в Сети, или Андрей Сысоев завёл страничку «ВКонтакете»Военнослужащие Северного флота примут участие в акции «Эшелон Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.20 19:30

Время готовиться к паводкам

Северная погода не устает преподносить сюрпризы: то резкое потепление, повсюду лужи, то снова минус - гололедица и образовавшиеся из наледи препятствия, которые и обойти, и объехать трудно. Все это, конечно, добавляет хлопот сотрудникам Управления дорожного хозяйства.

Дорожники борются с последствиями непогоды круглосуточно. За один день с улиц города вывозят около 8-ми тысяч кубометров снега, на линии трудятся более двухсот спецмашин и столько же сотрудников предприятия, которые очищают тротуары и магистрали вручную. Сейчас  - особое внимание ливнёвкам.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»:  «Пара дней оттепели показали, что пора приступать к паводковым мероприятиям. Сформированы в каждом округе бригады, которые начинают механизированным способом открывать лотки, чистим их до нормативного состояния».

Парк техники УДХ постоянно растёт и обновляется, что помогает значительно повысить эффективность работы.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Недавно получили 26 единиц техники, 20 из них – это щётки на базе трактора МТЗ. Это полноценный трактор, плужно-щеточная техника, которая подметает город. И плюс к ним город пополнился  шестью новыми самосвалами, которые в ближайшее время планируем выпустить уже на вывоз снега из города».

Важно, что большинство машин легко трансформируются под любой сезон работы, использовать их можно круглогодично.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Красная королева». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 84 копейки, а доллар теряет почти 55 копеек-PRO Энергетику (18+)Навалило снега - энергетики готовятся к весенне-летнему паводку-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)На доходы россиян собираются распространить режим налоговой тайны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 793 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика