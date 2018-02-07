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День за днём с «Арктик-ТВ»07.02.18 19:30

Время играет против пациента

В Мурманской области борьбе с онкологией по-прежнему уделяют много внимания. Большие надежды врачи возлагают на профилактику. Если заболевание выявить на ранних стадиях - бороться с новообразованиями можно будет успешнее. В первичном онкологическом отделении поликлиники № 1 в Мурманске сегодня прошёл день открытых дверей.

Ни одно заболевание запускать нельзя. Чем раньше обнаружат проблемы со здоровьем, тем легче от них избавиться. Особенно это правило касается онкологии. Здесь время играет против пациента. Пока опухоль маленькая,  с ней можно успешно бороться. Чем позже выявлено новообразование, тем меньше шансов на выздоровление. Именно поэтому врачи не устают повторять о необходимости профилактических обследований. Для того чтобы пациенты могли с лёгкостью записаться на приём - в поликлинике № 1 состоялся день открытых дверей.

- В этот день пациенты могут свободно обратиться на приём к врачу-онкологу, пройти смотровой кабинет, - говорит Игорь Драгун, заведующий первичным онкологическим отделением поликлиники № 1 в г.Мурманск. – Можно сдать мазки на онкоцитологию и пройти маммографию.

В последнее время поток желающих пройти обследование растёт. В первой поликлинике, например, приёмы у врача-онколога обычно расписаны  на неделю вперёд. А маммографию здесь ежемесячно проходят около 500 человек. Не только женщины, но и мужчины. Так же специалисты медучреждения напоминают жителям Мурманска  о диспансеризации, которую можно пройти раз в три года.

- Конечно, диспансеризация направлена не только на выявление хронической патологии, - поясняет Игорь Драгун, заведующий первичным онкологическим отделением поликлиники № 1 в г.Мурманск. – Она также направлена на выявление предопухолевых состояний и заболеваний, которые, если правильно наблюдать в течение жизни. Если возникнет злокачественная патология, естественно, её можно будет выявить на ранней стадии.

Дни открытых дверей в первичном онкологическом отделении первой поликлиники - ежегодные. Все условия для обследований здесь есть. А если пациенту поставили диагноз о подозрении на онкологию, то обратиться к специалистам он может в любой будний день во время приёма. Как правило, утверждает заведующий отделением, врачи таким людям не отказывают даже, если в регистратуре нет номерков.

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