Время итогов и надежд на 2024 год: Андрей Чибис провёл традиционную конференцию с журналистами, депутаты областной Думы провели последнее в этом году заседание, Ледовое шоу «Морозко» открыло череду губернаторских ёлок

Туристский маршрут Мурманской области «Терский берег Белого моря» занял первое место в одной из номинаций премии «Russian Traveler Awards 2023». На этом маршруте, посетив Терский берег Белого моря, турист сможет узнать о жизни, обычаях поморов в этнографическом музее культуры и быта в посёлке Умба.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Леонид Мостовой, руководитель регионального Центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений, и Наталья Феклистова, директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Декабрь – время подведения итогов. Глава региона Андрей Чибис провёл традиционную конференцию с журналистами, на которой ответил на актуальные вопросы и поделился планами дальнейшей работы.

Президент России поддержал предложения семей из Мурманской области по расширению категорий-получателей арктической ипотеки.

Депутаты Мурманской областной Думы провели последнее в этом году заседание. Вместе с членами правительства они подвели итоги работы и принимали будущий бюджет.

Туристский маршрут Мурманской области «Терский берег Белого моря» занял первое место в одной из номинаций премии «Russian Traveler Awards 2023». На этом маршруте, посетив Терский берег Белого моря, турист сможет узнать о жизни, обычаях поморов в этнографическом музее культуры и быта в посёлке Умба. Увидеть наскальные изображения, оставленные древними людьми, в музее-заповеднике «Петроглифы Канозера», ощутить себя помором в историко-этнографическом комплексе тоня Тетрина, отправиться к геологическому памятнику природы «Аметисты мыса Корабль» и даже прогуляться по самой северной «пустыне» – Кузоменским пескам, а в селе Варзуга осмотреть старинные деревянные церкви и прикоснуться к шедевру деревянной шатровой архитектуры – церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Ученики проекта «Академия телевидения» – дети участников специальной военной операции в рамках процесса обучения посетили радиостудию, где посмотрели на работу радиоредакции изнутри. Они попробовали записать свой голос в студии. Событие состоялось в рамках совместного проекта «Арктик-ТВ» и Министерства информационной политики региона.

Банк России выявил новую мошенническую схему, связанную с обновленной банкнотой номиналом 5000 рублей. Её суть в том, что мошенники звонят гражданам и сообщают о необходимости проверить подлинность наличных денег. Для этого злоумышленники предлагают установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Так действительно называется официальное приложение, вот только ссылку аферисты дают на стороннюю программу с похожим оформлением. После её установки мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счётам доверчивых граждан.

Торжественная церемония приведения к присяге молодых полицейских состоялась на этой неделе на территории мемориального комплекса – «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске. Будущие полицейские в течение полугода проходили обучение на базе регионального центра профессиональной подготовки, по окончании которого сотрудников, успешно сдавших экзамен, допустили к приведению к Присяге. Открыли церемонию с внесения под звуки оркестра Государственного Флага Российской Федерации. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник регионального Управления Алексей Веселовский. 26 сотрудников полиции присягнули на верность Российской Федерации, поклялись уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, быть честными и мужественными.

На промышленной площадке в Ковдоре произошло возгорание в помещении цеха. По предварительным данным, загорелась кабельная продукция на участке флотации обогатительной фабрики. На место ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения Мурманской области и скорая помощь. Спасатели вывели персонал из опасной зоны, обошлось без пострадавших. Для локализации пожара специалисты отключили электричество. С огнём удалось справиться довольно быстро, теперь экспертам предстоит обследовать территорию и установить причины возгорания.

Четыре месяца музей Полярного открывал Север для жителей Мурманской области: завершился проект «О Севере - знать!». Финальной точкой стала встреча всех музеев участников в городе воинской славы.

Как просыпаться вовремя и высыпаться? Как есть всё, что хочешь и сохранить форму? Как обрести жизненную гармонию? Все это можно было узнать на областном фестивале «Арктика – территория здоровья», площадкой которого стал центр «Лапландия».

Ледовое шоу «Морозко» с участием российских фигуристов открыло череду губернаторских ёлок в Мурманской области.