Время лакомиться дальневосточными деликатесами
А восстановить дефицит микро- и макроэлементов поможет свежая и вкусная рыба.
В Мурманск снова привезли икру и рыбу камчатскую, чтобы радовать северян вкусными и свежими морепродуктами, которых нет в Баренцевом море.
- Я беру всегда понемножку всякой разной. Она очень вкусная продукция.
- А почему именно камчатскую рыбу?
– Мне кажется, что она вкуснее и сёмги, и лосося и всей прочей рыбы.
В водах Дальнего Востока водится разная и полезная рыба, например, чавыча – это ценный источник омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка и фолиевой кислоты. Помимо этого, на выставке представлены: белорыбица, палтус, тунец, нерка, омуль, все эти морепродукты выловлены в естественной среде и доставлены в Мурманск самолётом.
- Вы какую рыбу любите?
- Чавычу.
– А почему её?
– Потому что она самая вкусная!
Из Камчатского края привезли не только незамороженную рыбу, но и красную икру. В ней много протеина, который полезен при диетах и занятиях спортом.
В павильон «Икра и рыба Камчатская» многие мурманчане едут из других районов и городов только для того, чтобы урвать кусочек дальневосточных деликатесов.
Павильон «Икра и рыба Камчатская» работает с 15 по 19 мая включительно по адресу: г. Мурманск, Кольский проспект, 51.
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