Время лакомиться дальневосточными деликатесами

Совсем скоро в Мурманскую область придёт лето, а вместе с ним и полярный день - период, когда биоритмы человека сбиваются, когда надо пополнять запасы витаминов, потраченные во время длинной полярной ночи.

А восстановить дефицит микро- и макроэлементов поможет свежая и вкусная рыба.

В Мурманск снова привезли икру и рыбу камчатскую, чтобы радовать северян вкусными и свежими морепродуктами, которых нет в Баренцевом море.

- Я беру всегда понемножку всякой разной. Она очень вкусная продукция.

- А почему именно камчатскую рыбу?

– Мне кажется, что она вкуснее и сёмги, и лосося и всей прочей рыбы.

В водах Дальнего Востока водится разная и полезная рыба, например, чавыча – это ценный источник омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка и фолиевой кислоты. Помимо этого, на выставке представлены: белорыбица, палтус, тунец, нерка, омуль, все эти морепродукты выловлены в естественной среде и доставлены в Мурманск самолётом.

- Вы какую рыбу любите?

- Чавычу.

– А почему её?

– Потому что она самая вкусная!

Из Камчатского края привезли не только незамороженную рыбу, но и красную икру. В ней много протеина, который полезен при диетах и занятиях спортом.

В павильон «Икра и рыба Камчатская» многие мурманчане едут из других районов и городов только для того, чтобы урвать кусочек дальневосточных деликатесов.

Павильон «Икра и рыба Камчатская» работает с 15 по 19 мая включительно по адресу: г. Мурманск, Кольский проспект, 51.

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