Время ледоступов пришло в Мурманск

То оттепель, то морозы. Такие перепады погоды мало радуют северян. Ведь, дороги города превращаются в настоящий каток. Чтобы не получить травмы от падений, нужно соблюдать несколько условий безопасной ходьбы. Какие, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Не упасть на скользкой дороге может помочь удобная обувь на плоской подошве. Но если сцепных свойств стандартных ботинок недостаточно, то на помощь приходят ледоступы, устройства надеваются поверх основной обуви.

Ирина Страхович, продавец-консультант: «Ледоступы сделаны для того, чтобы предотвращать какое-то скольжение. Одеваются они на обувь при гололёде. Очень хорошо подходят, когда хрупкий снег. Они бывают разного вида: есть на носочек, есть на носочек с пяточкой, есть отдельные на пяточки».

Несмотря на доступную цену, а стоимость ледоступов стартует с отметки в 200 рублей, такие устройства вряд ли можно считать панацеей от гололёда. Чтобы не падать нужно ещё и ходить аккуратно, избегая опасных мест. А вот с выбором ледоступов легко определиться, так как чаще всего простые приспособления универсальных размеров и очень просты в эксплуатации.

По словам продавцов, сейчас ледоступы пользуются спросом, особенно среди взрослого населения. Кроме того, для пожилых людей есть даже тросточки с противоскользящей системой, которая служит дополнительной защитой от падений.