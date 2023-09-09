Время, люди и реликвии: 90-летняя британка занимается фехтованием, а в непальском городе Лалитпур реставрируют священное писание возрастом 800 лет

Ливийские власти нашли и вернули историческую реликвию. Это бронзовая копия «Капитолийской волчицы», созданная в колониальный период. Долгие годы она считалась утраченной.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

«Samsung» представил пятое поколение своих складных смартфонов — флагманский «Гэлакси Фолд 5» и «Гэлакси Флип 5». Обе модели оказались тоньше предыдущих версий.

В Австралии всё больше многоквартирных домов оборудуют солнечными панелями. На это владельцы зданий могут получить более 65 тысяч долларов в виде скидок и беспроцентных кредитов.

Большой Барьерный риф исключили из списка объектов, находящихся под угрозой. Тем не менее, комитет по наследию ЮНЕСКО предупредил, что крупнейшая в мире экосистема коралловых рифов остаётся в серьёзной опасности из-за загрязнения и потепления океанов. Подробности в следующем сюжете…

Театр Нерона нашли в Риме недалеко от Ватикана. Об этом сооружении упоминал Плиний Старший, но обнаружить его удалось только теперь.

Шахтеры Сербии нашли древнеримский корабль в угольном карьере. Теперь находкой занимаются археологи.

В Золотом храме тысяч Будд в непальском городе Лалитпур реставрируют священное писание возрастом 800 лет. Более десяти художников переписывают текст золотыми чернилами.

Коренные языки Австралии теряются с самой большой скоростью среди всех других в мире. Носители остались только для 40 из 250 существовавших когда-то языков. Как возрождают язык вакка-вакка в одной из школ Квинсленда, давайте посмотрим…

Ливийские власти нашли и вернули историческую реликвию. Это бронзовая копия «Капитолийской волчицы», созданная в колониальный период. Долгие годы она считалась утраченной.

Жители дома престарелых в австралийском Брисбене вот уже два года раз в неделю наслаждаются живым пением. Эти радостные дни им дарит волонтёр – молодой человек с синдромом Дауна.

90-летняя британка не замечает возраста и уже больше 20 лет занимается фехтованием. Она возглавляет фехтовальный клуб и тренирует детей.

На главном проспекте столицы Мексики выстроились в ряд почти 60 статуй коров. Каждая фигура расписана художником, и ни один рисунок не повторяется. Эта акция проходит в рамках международного проекта «Парад коров».