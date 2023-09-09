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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.23 13:35

Время, люди и реликвии: 90-летняя британка занимается фехтованием, а в непальском городе Лалитпур реставрируют священное писание возрастом 800 лет

Ливийские власти нашли и вернули историческую реликвию. Это бронзовая копия «Капитолийской волчицы», созданная в колониальный период. Долгие годы она считалась утраченной.

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Ливийские власти нашли и вернули историческую реликвию. Это бронзовая копия «Капитолийской волчицы», созданная в колониальный период. Долгие годы она считалась утраченной.

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