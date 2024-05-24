Время определяться с будущей профессией: завтра в учебных заведениях региона прозвенит поседений звонок

Впереди у выпускников экзамены и выбор, куда подать документы на поступление. Это и опорный вуз региона, и учебные заведения страны, среди которых ведомственные институты, университеты и академии.

Курсант Росгвардии рассказал о своей учёбе в одном из таких учреждений.

Семён Спиричев, курсант второго курса факультета военно-политической работы Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ: «Мечта стать офицером… После этого всего нужно ещё сохранить бодрость духа».

До начала обучения Семён проходил службу в ОМОНе «Медведь» Росгвардии в Мурманске. Курсант отметил, что с 2024 года на базе Санкт-Петербургского военного института Росгвардии будет создана Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии, в составе трёх факультетов: артиллерийского, командного и военно-политической работы.

Приём в институты ведомства осуществляется по результатам единого государственного экзамена по предметам в соответствии с выбранной специальностью, оценке уровня физической подготовленности и определению годности кандидата по состоянию здоровья.

В настоящее время ведётся активная работа по формированию командного артиллерийского факультета, который примет первых курсантов в 2024 году.