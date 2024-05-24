Время определяться с будущей профессией: завтра в учебных заведениях региона прозвенит поседений звонок
Курсант Росгвардии рассказал о своей учёбе в одном из таких учреждений.
Семён Спиричев, курсант второго курса факультета военно-политической работы Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ: «Мечта стать офицером… После этого всего нужно ещё сохранить бодрость духа».
До начала обучения Семён проходил службу в ОМОНе «Медведь» Росгвардии в Мурманске. Курсант отметил, что с 2024 года на базе Санкт-Петербургского военного института Росгвардии будет создана Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии, в составе трёх факультетов: артиллерийского, командного и военно-политической работы.
Приём в институты ведомства осуществляется по результатам единого государственного экзамена по предметам в соответствии с выбранной специальностью, оценке уровня физической подготовленности и определению годности кандидата по состоянию здоровья.
В настоящее время ведётся активная работа по формированию командного артиллерийского факультета, который примет первых курсантов в 2024 году.