Время отпусков: «Здесь можно замечательно отдыхать, всем советую!»

Лето – время отпусков. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у мурманчан, где они предпочитают отдыхать? Уезжают в тёплые края или отправляются на поиски впечатлений на севере? А также какие места для досуга они выбирают в родном крае?

- Расскажите, пожалуйста, как свое лето проводите? Были в отпуске или собираетесь?

- Мы приехали сюда из Архангельска. Проспект Ленина очень понравился, дальше пока не ходили…

- В Зеленцы ездили позавчера. Понравилось.

- Везде гуляем: парки, у фонтана кафешки. Всё прекрасно, уда попадём, там и гуляем.

- Поеду в Грузию, там красиво и тепло.

- Я в Москве учусь, сюда приезжаю летом. Гуляю по городу, в Териберку выбираюсь, в Карелию.

- Стараюсь за город выбираться, недалеко от Мурманска. Например, в Молочный, на Ура Губу ездили недавно, там отдыхали, когда погода была хорошая.

- Поедем в деревню в Смоленской области.

- Только с дачи приехали недавно из-под Кандалакши.

- Здесь можно замечательно отдыхать, всем советую!