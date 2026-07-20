Время отпусков: «Здесь можно замечательно отдыхать, всем советую!»
- Расскажите, пожалуйста, как свое лето проводите? Были в отпуске или собираетесь?
- Мы приехали сюда из Архангельска. Проспект Ленина очень понравился, дальше пока не ходили…
- В Зеленцы ездили позавчера. Понравилось.
- Везде гуляем: парки, у фонтана кафешки. Всё прекрасно, уда попадём, там и гуляем.
- Поеду в Грузию, там красиво и тепло.
- Я в Москве учусь, сюда приезжаю летом. Гуляю по городу, в Териберку выбираюсь, в Карелию.
- Стараюсь за город выбираться, недалеко от Мурманска. Например, в Молочный, на Ура Губу ездили недавно, там отдыхали, когда погода была хорошая.
- Поедем в деревню в Смоленской области.
- Только с дачи приехали недавно из-под Кандалакши.
- Здесь можно замечательно отдыхать, всем советую!