Время перехода на карту «Мир» продлили в очередной раз

Переход на карту национальной платёжной системы «Мир» для получателей пенсии и других социальных выплат продлён до 31 декабря. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда.

Напоминаем, переход на «Мир» касается только граждан, получающих выплаты на счета банковских карт других платёжных систем и не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляются на счёт, не привязанный к карте или, если пенсия доставляется через почтовое отделение.

У пенсионеров есть выбор и способ получения денег можно поменять. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением или же воспользоваться порталом «Госуслуги».