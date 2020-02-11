«Время покажет», или Алексей Веллер выходит на экран «Первого Канала»

«Новая рабочая неделя вновь началась для меня с участия в одной из передач федеральных телеканалов. На этот раз «Время покажет» на «Первом Канале». Сегодня обсуждали в студию ситуацию с коронавирусом и всем тем, что происходит вокруг, в связи с его распространением», - написал на своей страничке в соцсети «ВКонатакте» депутат Государственной Думы Алексей Веллер

Речь шла о «предприимчивых» товарищах, которые пытаются через интернет «втюхать» доверчивым и зачастую испуганным гражданам различную ерунду, якобы способную помочь в борьбе с коронвовирусом. Начиная от «ионоизлучающих обогревателелей» и заканчивая чесноком! Но самое интересное, что граждане ведутся и начинают, что-то подобное приобретать! Обсуждали механизмы возникновения массовой паники, и поведение людей, которые пытаются эту панику подогревать и на её фоне манипулировать!

«Ну, как одни люди могут верить таким вещам, - удивляется Алексей Веллер. – А другие не считают зазорным наживаться на этом и заработать деньги!?».