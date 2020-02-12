Время уходит – Мише Жукову необходима наша помощь

Миша Жуков – ребёнок, которому мурманчане собирают деньги на жизненно необходимое лекарство, принимает участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Самый красивый мальчик России».

Волонтеры просят горожан активно голосовать за Мишеньку на странице конкурса в интернете таким образом они хотя привлечь внимание к акции. Так же родители Миши Жукова ежедневно входят в прямой эфир на свой страничке «ВКонтакте», где благодарят неравнодушных людей за посильную помощь.

На сегодняшний день общими усилиями удалось собрать менее 10% от необходимой суммы. Напомним, что на лечение ребёнка требуется более 155 миллионов рублей – сумма неподъёмная для родителей. Однако, если каждый совершеннолетний житель Мурманской области пожертвует Мише 500 рублей – малыш будет спасён. Срок сбора средств ограничен – ввести препарат для исцеления мальчика необходимо до тех пор, пока ему не исполнится 2 годика. А сейчас мальчику уже полтора, так что счёт идёт на месяцы и недели.