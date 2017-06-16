Время упущено, демонтаж, или Эхо разговора Дарьи Стариковой с Владимиром Путиным

Сегодня состоялась рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Апатиты и Кировск. В программе: посещение объектов здравоохранения и социальной инфраструктуры.

Коррективы в программу этой поездки внёс неожиданный вчерашний разговор во время «Прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным апатитчанки Дарьи Стариковой, больной раком 4-й стадии.

Главе области пришлось оперативно решать вопросы лечения северянки, вникать в проблемы с медицинским обслуживанием в городе горняков. А вот судьба долгостроя – апатитской больницы – была решена окончательно – её будут сносить.