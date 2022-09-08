Время утепляться! Аляски, дубленки, пуховики и многое другое - на «Нордической выставке» в Мурманске

«Нордическая выставка» продолжает свою работу в самом центре Мурманска. Привезли новый ассортимент. У северян есть возможность перед наступлением суровых холодов приобрести элитную верхнюю одежду от европейских брендов с минимальной наценкой. Здесь можно найти преимущественно зимние вещи, но про осень и весну тоже не забыли. Размерный ряд - от 40 по 76.

Дарина Аскерова, менеджер: «По многочисленным просьбам жителей Мурманска мы продляем свою выставку ещё на одну неделю. Сейчас акцент делается больше на зимнюю коллекцию, так как поступил новый ассортимент - канадские и норвежские аляски, скандинавские и финские пуховики, облегченные финские дубленки».

Также в наличие имеются весенние и осенние модели. В ассортименте кожаные куртки, облегченные ветровки и кожаные немецкие плащи. На зимнюю коллекцию действует скидка 70%. На весну-осень - 50%.

Елена Володина, покупатель: «Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Такое очень лёгкое, на пуху. Мне очень нравится. Цена адекватная. Очень люблю европейскую моду и сейчас, наверное, с этим трудности, поэтому была рада, что приехала на выставку».

Особым спросом среди мужчин пользуются пилоты из кожи буйвола и сейчас они появились в наличие. Аляски из качественного трехслойного материла гортэкс - непромокаемого и непродуваемого.

Надежда Титиевская, покупатель: «Проходила мимо, увидела девочку. Девочка пригласила померить курточки. Пальто очень понравилось, продавцы такие хорошие, вежливые».

«Нордическая выставка» работает до 11 сентября. У всех желающих ещё есть возможность успеть приобрести любимые бренды. Двери для покупателей открыты с 10.00 до 21.00 в торговом центре «Волна», первый этаж, помещение слева от входа.

По всем вопросам обращайтесь по номеру телефона +7 923-647-86-96.

На правах рекламы.