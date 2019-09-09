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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.19 19:30

Врио губернатора Мурманской области поблагодарил жителей региона за оказанное доверие

Он сегодня прокомментировал ход избирательной кампании. По мнению Андрея Чибиса, результат, показанный на выборах, закономерен, ведь  команда правительства ударно поработала на благо Заполярья. Но впереди ещё больше дел, например, кадровые перестановки, которые ждут аппарат регионального правительства. По словам Андрея Владимировича, ряды  нового состава пополнят участники проекта «Лидеры Севера».

«Я внимательно эти пять месяцев следил за тем, как работают мои коллеги в действующем составе правительства, и я увидел, что есть люди абсолютно компетентные, мотивированные, готовые, не то что готовые, а которые эти результаты дают. Есть и другие, - отмечает Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - То же самое касается и муниципалитетов. Конечно, лица новые будут, будет обновленный состав правительства, будет обновлённая структура правительства. В ближайшие несколько дней мы эти вопросы отработаем, а я  представлю свою позицию на этот счёт».

Андрей Чибис также подчеркнул, что целью прошедшей избирательной кампании, прежде всего, была не агитация, а активная работа. И после выборов эта работа будет только набирать обороты. Дата и время торжественной официальной инаугурации главы региона пока неизвестны.

Подробнее о решениях и планах Андрея Чибиса, победившего на губернаторских выборах, мы расскажем в следующих выпусках.

 

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