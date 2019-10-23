Врио заместителя губернатора Мурманской области Мария Дерунова сообщила о своей отставке

В регионе политик проработала в команде нового губернатора более полугода, в зоне её ответственности были информационная и молодёжная политики, культура и туризм.

Мария Валерьевна поблагодарила коллег за совместную работу.

Куда отправится и чем будет заниматься сотрудник аппарата регионального правительства, пока неизвестно.

Андрей Чибис прокомментировал отставку Деруновой: «Врио заместителя губернатора Мурманской области покидает правительство Мурманской области по личным причинам. Я благодарю Марию за совместную работу и сожалею, что наша команда лишается такого профессионала. Желаю ей новых ярких проектов , я уверен, что все мы будем следить за её дальнейшими успехами».