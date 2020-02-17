Вручил любимой кольцо на сцене – в Мурманске состоялся «Big Love Event»

Бальные танцы, интересные квесты, аукцион и море улыбок - в Мурманске состоялось романтичное событие «Big Love Event». «Бuл Лав эвент» - это буря позитивных эмоций. Улыбки, объятия, а главное, очень крутые призы!

Начался праздник с культурного флешмоба - парных бальных танцев. Разучивали движения мурманчане вместе с участниками офицерского бала, организовала который наша коллега с «Регион51» - Татьяна Пучкова.

Татьяна Пучкова, организатор офицерского бала : «Сегодня хотелось бы продемонстрировать, что отдыхать культурно - это не скучно, это не интересно. Многие, когда в своей голове пытаются воспроизвести картинку с бала, думают, что это излишний церемониал, какие-то исторические платья, парики, другие атрибуты. Нет, у нас всё современно!»

Помимо танцевального флешмоба, организатор мероприятия радиостанция «Love radio» подготовила для гостей станции с квестами, яркие фотозоны, интересные задания. А ещё можно было вдоволь пообниматься с мягким и дружелюбным сердцем. Отклики участников мероприятия были только восторженные:

- Мне понравились танцоры, которые танцевали, я там интересные ребусы разгадывала, очень хорошая атмосфера.

- Если бы не было столько девушек, то было бы грустно. Скучно было бы. И мужчины улыбаются, и девушки, и дети. Очень меня поразили детишки, которые к сердцу подбегают, обнимают его.

Организаторы готовились к первому в области «Big Love Event» больше месяца. В программе - розыгрыш нескольких десятков подарков, которые предоставили генеральный партнер: «Фаворит Авто» - официальный представитель CHERY в Мурманске, «Кольское безалкогольное», студия депиляции SAHAR&VOSK, ART PRIME TIME, медицинский центр «Норд Медикал» и другие

Вера Скоробогатая, организатор «Big Love Event «Love radio»: «В течение двух недель люди совершали покупки в ТРК «PLAZMA» и за чеки получали валентинки. Также мы в социальных сетях в «Регионе» разыгрывали большое количество этих валентинок, а сегодня мы разыграем сертификат от «Елены Фурс» на 10000, эйрподсы от «Лав радио».

Ирина Блюменталь, руководитель отдела маркетинга ТРК «PLAZMA»: «Мы не могли обойти стороной такой замечательный праздник, мы готовились к нему достаточно долго. Я уверена, нашим гостям сегодня здесь всё понравилось. Я вижу довольные лица наших гостей, для нас это самая высшая награда».

«Арктик-ТВ» - партнёр праздника. И с самого начала редакция знала один маленький секрет, раскрывать, который ни в коем случае не хотела:

- Илья, скажите, а вы любите удивлять свою девушку?

- Да, иногда прямо находит вдохновение и хоть какие-то маленькие сюрпризики, но делаю.

Только вот в этот раз сюрприз был немаленький. Илья заранее написал трогательное письмо, которое ведущий огласил со сцены. А после, словно в красивом фильме о любви:

- Завтра у нас с тобой полтора года. Я тебя очень люблю, у меня есть, что тебе сказать. Подойти, пожалуйста, сюда…

Кульминация самого романтичного события - минута, когда все гости замерли от трепета и восхищения. Илья сделал предложение руки и сердца своей любимой.