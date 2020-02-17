Россия может перейти на контрактную систему в армии СовфедНепогода – проезд по федеральной автодороге Р-21 «Кола» ограничен
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.20 19:30

Вручил любимой кольцо на сцене – в Мурманске состоялся «Big Love Event»

Бальные танцы, интересные квесты, аукцион и море улыбок -  в Мурманске состоялось романтичное событие «Big Love Event».  «Бuл Лав эвент» - это буря позитивных эмоций. Улыбки, объятия, а главное, очень крутые призы!

Начался праздник с культурного флешмоба - парных бальных танцев. Разучивали движения мурманчане вместе с участниками офицерского бала, организовала который наша коллега с «Регион51» - Татьяна Пучкова.

Татьяна Пучкова, организатор офицерского бала : «Сегодня хотелось бы продемонстрировать, что отдыхать культурно - это не скучно, это не интересно. Многие, когда в своей голове пытаются воспроизвести картинку с бала, думают, что это излишний церемониал, какие-то исторические платья, парики, другие атрибуты. Нет, у нас всё современно!»

Помимо танцевального флешмоба, организатор мероприятия радиостанция «Love radio» подготовила для гостей станции с квестами, яркие фотозоны, интересные задания. А ещё можно было вдоволь пообниматься с мягким и дружелюбным сердцем.  Отклики участников мероприятия были только восторженные:

- Мне понравились танцоры, которые танцевали, я там интересные ребусы разгадывала, очень хорошая атмосфера.

- Если бы не было столько девушек, то было бы грустно. Скучно было бы. И мужчины улыбаются, и девушки, и дети. Очень меня поразили детишки, которые к  сердцу подбегают, обнимают его.

Организаторы готовились к первому в области «Big Love Event» больше месяца. В программе - розыгрыш нескольких десятков подарков, которые предоставили генеральный партнер: «Фаворит Авто» - официальный представитель CHERY в Мурманске, «Кольское безалкогольное», студия депиляции SAHAR&VOSK, ART PRIME TIME, медицинский центр «Норд Медикал» и другие

Вера Скоробогатая, организатор «Big Love Event «Love radio»: «В течение двух недель люди совершали покупки в ТРК «PLAZMA» и за чеки получали валентинки. Также мы в социальных сетях в «Регионе» разыгрывали большое количество этих валентинок, а сегодня мы разыграем сертификат от «Елены Фурс» на 10000, эйрподсы от «Лав радио».

Ирина Блюменталь, руководитель отдела маркетинга ТРК «PLAZMA»: «Мы не могли обойти стороной такой замечательный праздник, мы готовились к нему достаточно долго. Я уверена, нашим гостям сегодня здесь всё понравилось.  Я вижу довольные лица наших гостей, для нас это самая высшая награда».

«Арктик-ТВ» - партнёр праздника. И с самого начала редакция знала один маленький секрет, раскрывать, который ни в коем случае не хотела:

- Илья, скажите, а вы любите удивлять свою девушку?

- Да, иногда прямо находит вдохновение и хоть какие-то маленькие сюрпризики, но делаю.

Только вот в этот раз сюрприз был немаленький. Илья заранее написал трогательное письмо, которое ведущий огласил со сцены. А после, словно в красивом фильме о любви:

- Завтра у нас с тобой полтора года. Я тебя очень люблю, у меня есть, что тебе сказать. Подойти, пожалуйста, сюда…

Кульминация самого романтичного события - минута, когда все гости замерли от трепета и восхищения. Илья сделал предложение руки и сердца своей любимой.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНовые пути и новая геоэкономика
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Михаил Добровольский
15.02.20 14:02
О проблемах и болях предпринимателей губернатор узнает от своих подчиненных. Одним из таких подчиненных является бездарь угробивший ни один свой бизнес Марышев Артем (угадайте каким образом он стал уп
Комментарий к новости:«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей
Д.О. Вернер
14.02.20 11:00
Странные у нас общественники. Оказывается членов Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры больше волнуют вывески на таких домах, а н
Комментарий к новости:Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города
Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Ночной продавец». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиУстановлен новый прожиточный минимум, жить стало легче-PRO ВалютуЕвро и доллар теряют по 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газНовые пути и новая геоэкономика-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 565 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика