Вручили ключ от военного городка

В военном гарнизоне Тикси, расположенном на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых в Республике Саха (Якутия), состоялось торжественное открытие общежития и столовой для военнослужащих зенитного ракетного полка нового соединения Северного флота.

Военнослужащих поздравили со знаменательным событием. Командиру полка вручили символический ключ от общежития. Новые объекты готовы к заселению.

Городок для службы и проживания военнослужащих построили в посёлке в Тикси в сжатые сроки. Он состоит из 11 объектов: общежития, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой и гаража. Все объекты связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики.